BERENBERG stuft 1&1 auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für 1&1 von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Viele Wege führen nach Rom", titelte Gustav Froberg am Mittwochabend in seinem Kommentar zum Telekomanbieter unter dem Dach von United Internet. Er bezieht sich damit auf einige Möglichkeiten, auch 2026 wieder für einen starken Kursverlauf zu sorgen. Er nennt hier die inzwischen positive Stimmungslage bezüglich des Mobilfunknetzaufbaus oder auch eine Konsolidierung des deutschen Markts. 1&1 sei ein durchaus glaubwürdiges Übernahmeziel./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 17:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 25,60EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gustav Froberg

Analysiertes Unternehmen: 1&1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

