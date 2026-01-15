FESA kündigt eine strategische Zusammenarbeit mit Athena Hepburn an

Athena A. M. Hepburn ist eine leidenschaftliche und engagierte Dressurreiterin und Ausbilderin mit einer starken Grundlage in Natural Horsemanship, spezialisiert auf die Parelli-Methode. Mit ihrer umfassenden Ausbildung bei den renommierten Profis Luis Lucio und Juan Matute kombiniert sie Verhaltenspsychologie und effektive Kommunikationstechniken, um starke, harmonische Beziehungen zu Pferden aufzubauen.

MADRID, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Future of Equestrian Sport Alliance (FESA) freut sich, eine Zusammenarbeit mit Athena Hepburn bekannt zu geben, einer internationalen Dressurreiterin, die auf höchstem Niveau reitet.

Athena Hepburn hat sich vor kurzem auf der internationalen Bühne hervorgetan, indem sie den Kings Cup im Grand Prix U25 gewann und die Grand Prix-Meisterin von Madrid 2025 ist. Sie ist die Enkelin der berühmten Audrey Hepburn und steht für eine neue Generation von Reitern, die sportliche Höchstleistungen, kulturelles Bewusstsein und verantwortungsvolles Engagement miteinander verbinden.

Diese Zusammenarbeit entspricht voll und ganz dem Auftrag der FESA, einer internationalen Allianz mit Sitz in Genf, die sich für den Schutz, die Modernisierung und die Sicherung der Zukunft des Pferdesports angesichts der heutigen Herausforderungen einsetzt - einschließlich Tierschutz, nachhaltiger Leistung, Innovation und gesellschaftlicher Erwartungen.

Eine Zusammenarbeit mit Blick auf die Zukunft des Sports

Durch diese Partnerschaft wird Athena Hepburn einen Beitrag zu den von der FESA geleiteten Initiativen im Bereich des Hochleistungssports und des Wohlergehens von Pferden leisten, und zwar im Rahmen von kollektiven Maßnahmen, gemeinsamer Verantwortung und einer langfristigen Vision. Sie spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und Deutsch.

Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, einen konstruktiven Ansatz zu fördern, der auf praktischen Erfahrungen, gemeinsamen Fachkenntnissen und einer verantwortungsvollen Vision für die Zukunft des Pferdesports beruht.

Eine gemeinsame Vision

„Athena verkörpert den Geist der FESA: einen Athleten, der engagiert, glaubwürdig und tief mit den Realitäten des Sports verbunden ist", so die FESA.

„Ihre Perspektive und ihr Engagement sind ein wertvoller Beitrag zur Gestaltung der Zukunft des Pferdesports."

Athena fügte hinzu: „Ich freue mich, in diesem für unseren Sport so wichtigen Moment mit der FESA zusammenzuarbeiten. Die Mitarbeit an der kollektiven Aktion zur Unterstützung der Zukunft des Pferdesports und des Wohlergehens der Pferde ist sowohl eine Verantwortung als auch ein Privileg und ergänzt mein Berufsleben."

Über FESA

Die Future of Equestrian Sport Alliance (FESA) ist ein internationales Bündnis von Sportlern, Verbänden, Wissenschaftlern, Universitäten und Partnern, das sich für die wirtschaftliche, soziale und ethische Nachhaltigkeit des Pferdesports einsetzt - heute und für kommende Generationen.

