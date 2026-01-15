BERENBERG stuft Ionos auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos von 43 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Webhosters hätten seit September geschwächelt, schrieb Gustav Froberg am Mittwochabend. Der Durchschnittsumsatz je Kunden (ARPU) sei zwar im dritten Quartal nicht so hoch gewesen wie erhofft, dies lasse sich allerdings durch den Euro-Dollar-Kurs und die hohe Zahl an Neukunden erklären. Für ein Geschäft mit KI-Konkurrenz gewinne man Neukunden in mörderischem Tempo. Froberg hält die Aktien für sehr günstig./rob/ag/mis
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 27,60EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.
