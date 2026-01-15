BERENBERG stuft Ionos auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos von 43 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Webhosters hätten seit September geschwächelt, schrieb Gustav Froberg am Mittwochabend. Der Durchschnittsumsatz je Kunden (ARPU) sei zwar im dritten Quartal nicht so hoch gewesen wie erhofft, dies lasse sich allerdings durch den Euro-Dollar-Kurs und die hohe Zahl an Neukunden erklären. Für ein Geschäft mit KI-Konkurrenz gewinne man Neukunden in mörderischem Tempo. Froberg hält die Aktien für sehr günstig./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 17:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 27,60EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gustav Froberg

Analysiertes Unternehmen: Ionos

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



