BARCLAYS stuft RWE AG(NEU) auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach der Windkraftauktion in Großbritannien mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Peter Crampton sprach am Mittwochnachmittag von einem Kurstreiber. Positiv wertete er auch eine Partnerschaft mit dem Finanzinvestor KKR bei einem Windpark, die Potenzial für mehr habe./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 49,62EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Peter Crampton

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



