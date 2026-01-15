BARCLAYS stuft RWE AG(NEU) auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach der Windkraftauktion in Großbritannien mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Peter Crampton sprach am Mittwochnachmittag von einem Kurstreiber. Positiv wertete er auch eine Partnerschaft mit dem Finanzinvestor KKR bei einem Windpark, die Potenzial für mehr habe./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 49,62EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Peter Crampton
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 52
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Peter Crampton
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 52
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte