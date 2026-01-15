Deutschland: BIP wächst 2025 leicht trotz Herausforderungen

Trotz dieses positiven Impulses zeigt sich auf den Märkten ein gemischtes Bild. Die Exporte sanken erneut um 0,3 Prozent, was auf globale Handelshemmnisse wie höhere US-Zölle, die Euro-Aufwertung und die wachsende Konkurrenz aus China zurückzuführen ist. Auch die Investitionen blieben hinter den Erwartungen zurück: Die Bruttoanlageinvestitionen sanken um 0,5 Prozent, und die Bauinvestitionen gingen zum fünften Mal in Folge zurück.

Nach zwei Jahren der Rezession hat die deutsche Wirtschaft 2025 wieder einen leichten Anstieg verzeichnet. Laut ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Kalenderbereinigt lag der Anstieg sogar bei 0,3 Prozent. Haupttreiber des Wachstums waren die gestiegenen Konsumausgaben sowohl der privaten Haushalte (+1,4 %) als auch des Staates (+1,5 %).

Im Verarbeitenden Gewerbe setzten sich die Schwierigkeiten fort: Die Bruttowertschöpfung schrumpfte um 1,3 Prozent, wobei insbesondere die Automobilindustrie und der Maschinenbau unter globaler Konkurrenz litten. Der Dienstleistungssektor zeigte hingegen auch positive Tendenzen, insbesondere im Bereich der öffentlichen Dienstleister und im Gesundheitswesen, wo die Wertschöpfung um 1,4 Prozent stieg.

Ein weiteres Problem bleibt die Investitionsschwäche: Die Investitionen in Ausrüstungen sanken um 2,3 Prozent, während der Staat seine Ausgaben, insbesondere für Verteidigung, erhöhte.

Auf dem Arbeitsmarkt zeigte sich ebenfalls eine Stagnation: Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland blieb im Jahresdurchschnitt 2025 nahezu unverändert, was auf eine zunehmend schwächere Dynamik am Arbeitsmarkt hindeutet.

Insgesamt verzeichnet Deutschland im Jahr 2025 ein moderates Wachstum, das von gestiegenen Konsumausgaben getragen wird, jedoch durch anhaltende Herausforderungen bei Exporten und Investitionen gebremst wird.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





