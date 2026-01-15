Verhaltene Entwicklung trotz guter TSMC-Zahlen

Gute Zahlen und ein starker Ausblick von TSMC brachten den Märkten damit keinen neuen Schub. "Die TSMC-Bilanz unterstreicht die anhaltend starke Nachfrage aus dem KI-Sektor", betonte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Die Preissetzungsmacht scheint angesichts der hohen Nachfrage zu passen: TSMC hat pro Chip mehr Geld verdient, die Bruttomarge stieg stärker als erwartet an." Die Zahlen dürften die Angst vor einer KI-Blase noch ein wenig mehr in den Hintergrund treten lassen. Allerdings scheint dies bereits eingepreist zu sein. So lag die Börse Taiwans sogar leicht im Minus und folgte damit den Vorgaben aus den USA.

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haben am Donnerstag verhalten tendiert. Dabei waren die Veränderungen meist überschaubar.

Auch japanische Aktien konsolidierten die jüngsten Gewinne etwas. Der Leitindex Nikkei 225 sank nach dem Rekordhoch am Vortag um 0,42 Prozent auf 54.110,50 Punkte. "Hinsichtlich der Geldpolitik preisen die Märkte nach der letzten Leitzinserhöhung von 0,5 auf 0,75 Prozent im Dezember einen weiteren solchen Schritt für Juli 2026 ein", so Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. "Sollte sich die Yen-Schwäche fortsetzen oder gar zunehmen, dürfte der Druck auf die Bank of Japan wachsen, die Zinsen möglicherweise schon früher anzuheben und/oder an den Devisenmärkten zu intervenieren."

Richtungslos war die Entwicklung in China. Während der CSI-300-Index der chinesischen Festlandsbörsen um 0,2 Prozent auf 4.761,43 Punkte anzog, gab der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,23 Prozent auf 26.938,03 Punkte nach.

Australische Aktien tendierten dagegen etwas fester. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 schloss 0,47 Prozent höher mit 8.861,68 Punkten. Auch der südkoreanische Markt lag im Plus und verzeichnete damit ein neues Rekordhoch./mf/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 54.260 auf Ariva Indikation (15. Januar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie um +8,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,04 %. Die Marktkapitalisierung von Taiwan Semiconductor Manufacturing bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Bil..



