Ein echter Impulsgeber – AGFA HealthCare präsentiert Bildgebungsinnovationen auf der ECR 2026

In Wien bietet Enterprise Imaging den „Clinician-First“-Ansatz, der Radiologen in ihrem Arbeitsfluss hält, den Menschen hinter der Innovation in den Mittelpunkt rückt und sie befähigt, komfortabel mit ihrer Technologie zu arbeiten.

MORTSEL, BE / ACCESS Newswire / 15. Januar 2026 / Auf der ECR 2026 wird AGFA HealthCare seine neuesten Bildgebungsinnovationen vorstellen, die die Erfahrung von medizinischem Fachpersonal verändern und eine intelligentere Versorgung ermöglichen. AGFA setzt Wissen in die Tat um und liefert Fortschritte, die Radiologen mit nahtlosen Arbeitsabläufen, intelligenter Automatisierung und maßgeschneiderten Diagnoseumgebungen unterstützen. Unter dem Motto der Veranstaltung 2026 „Rays of Knowledge“ (Strahlen des Wissens) ist AGFA bereit zu demonstrieren, wie sich das Unternehmen zu einem Impulsgeber entwickelt hat – und zwar durch die Übernahme des „Clinician-First“-Ansatzes, der ein tiefes Verständnis für die realen Herausforderungen und Arbeitsabläufe von medizinischem Fachpersonal zeigt.

„‚Clinician First‘ ist mehr als nur eine Botschaft – es ist eine Denkweise“, sagt Andrea Polticchia, Regional President für Südeuropa bei AGFA HealthCare. „Dieser Ansatz spiegelt unser verstärktes Engagement wider: Technologie soll medizinischem Fachpersonal dienen und nicht umgekehrt. Wir werden in unseren Märkten als Impulsgeber wahrgenommen – als Partner, der die realen Erfahrungen des medizinischen Fachpersonals versteht, antizipiert und für sie gestaltet. Dies ist das Maß an Unterstützung, das medizinisches Fachpersonal wirklich stärkt – und wenn medizinisches Fachpersonal unterstützt wird, kommt dies auch der Patientenversorgung zugute.“

Die Enterprise Imaging-Plattform von AGFA HealthCare wurde für Menschen entwickelt, nicht nur für die Bildgebung. Sie soll medizinischem Fachpersonal, IT-Teams und Gesundheitsunternehmen dabei helfen, ihren Fokus, ihr Vertrauen und ihre Kontrolle zu wahren. Sie ist mehr als nur eine Lösung, sie ist ein vernetztes Ökosystem, das Teams und Technologien vereint, Komplexität vereinfacht und die Zusammenarbeit im gesamten Versorgungsbereich stärkt. Hier trifft fortschrittliche Technologie auf echte menschliche Bedürfnisse und verwandelt Komplexität in Klarheit und Burnout in Ausgeglichenheit.