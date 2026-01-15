New Earth Resources beruft Tim Henneberry in sein Advisory Board

15. Januar 2026, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („ New Earth “ oder das „ Unternehmen “) freut sich, die Ernennung von Tim Henneberry in sein Advisory Board bekannt zu geben. Herr Henneberry ist ein in British Columbia eingetragener Professional Geoscientist mit mehr als 45 Jahren Erfahrung in der Exploration und Förderung von Uran, Edel- und Basismetallen sowie Industriemineralien sowohl im Inland als auch auf internationaler Ebene. Nachdem er sich zu Beginn seiner Karriere der Produktion von Edelmetallen widmete, wechselte er in die Beratung und kurz darauf in das Management von Junior-Bergbauunternehmen.

Er war in den vergangenen 20 Jahren Gründungsdirektor und Chief Executive Officer mehrerer an der TSX.V und CSE notierten Junior-Bergbauunternehmen und ist als Mitbegründer derzeit Direktor von Silver Sands Resources Corp., Tana Resources Corp., Grit Metals Corp., Questcorp Mining Inc. und River Road Resources Ltd. Darüber hinaus ist er Direktor bei iMetal Resources Inc., J4 Ventures Resources Corp., Kirkstone Metals Corp. und Treviso Capital Corp. Er fungiert als technischer Berater von Atomic Minerals Corporation, Bayridge Resources Corp. und Max Resource Corp. sowie als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 für Bronco Resources Corp.

„Es ist uns eine Ehre, Tim Henneberry in unserem Advisory Board begrüßen zu dürfen“, so Lawrence Hay, CEO von New Earth. „Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung in den Bereichen Uran, Edel- und Basismetalle sowie Industriemetalle verfügt er über Kenntnisse, tiefgehende Einblicke, Wissen und Expertise, die für unser Team von unschätzbarem Wert sein werden.“

Über das Unternehmen

New Earth Resources Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das Explorationsprojekte im frühen und fortgeschrittenen Ausbaustadium erwirbt und diese erschließt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, die Urankonzession Lucky Boy mit ihrem ehemaligen Produktionsbetrieb, ist zu 100 % in Besitz des Unternehmens und liegt im Gila County im US-Bundesstaat Arizona. Das Projekt Lucky Boy besteht aus 14 Lode-Claims und erstreckt sich über eine Fläche von rund 273 Acres. Es umfasst einen kleinen Tagebau und Untertagebau, aus denen jeweils in den 1950er Jahren und dann erneut in den 1970er Jahren, Uran gefördert wurde. Neben Lucky Boy gehören zum Uranportfolio des Unternehmens auch drei Claims in der kanadischen Provinz Saskatchewan mit einer Gesamtfläche von 365 Hektar.