Chiphersteller TSMC übertrifft Erwartungen - KI-Boom treibt Gewinne

TSMC profitiert besonders von der hohen Nachfrage nach leistungsstarken Prozessoren, die etwa in den Grafikchips von Nvidia stecken und für KI-Anwendungen wie ChatGPT benötigt werden. Als wichtigster Auftragsfertiger für Konzerne wie Apple und Nvidia gilt TSMC als einer der größten Gewinner der weltweiten KI-Investitionswelle./err/lew/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 223,7 auf Tradegate (15. Januar 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,48 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,87 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +47,52 %/+72,63 % bedeutet.