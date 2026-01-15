BARCLAYS stuft Safran auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran vor den Mitte Februar erwarteten Jahreszahlen von 330 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit den Ergebnissen für das vergangene Geschäftsjahr sollte der Luftfahrt-Zulieferer seine Ziele für 2028 neu ausrichten und eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 abgeben, schrieb Milene Kerner am Mittwochmittag. Sie sieht Luft nach oben, was die bislang für 2028 gesteckte operative Gewinnzielspanne betrifft./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 12:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 317,9EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 330

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

