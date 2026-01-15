Leichtbaumodule von DMEGC Solar schließen 4,3-MW-Dachprojekt ab

Durch den Einsatz der von DMEGC unabhängig entwickelten Leichtbau-Photovoltaikmodule versorgt dieses Projekt das Unternehmen nicht nur mit kosteneffizientem Ökostrom, sondern setzt auch einen Maßstab für die großflächige Anwendung von verteilter Photovoltaik auf Leichtbau-Dächern. Es bietet ein innovatives Modell für die grüne und kohlenstoffarme Transformation des Industriesektors.

JINHUA, China, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar hat vor kurzem ein 4,3 MW großes kommerzielles und industrielles Aufdachprojekt in Betrieb genommen, bei dem die Leichtbaumodule von DMEGC Solar bei einem großen Unternehmen für technische Fahrzeugausrüstung in Hangzhou, China, eingesetzt werden. Das Projekt wird voraussichtlich jährlich etwa 4,82 Millionen kWh sauberen Strom erzeugen.

Eine große Herausforderung für viele Industriebetriebe sind ihre farbigen Stahlziegeldächer, deren Tragfähigkeit und strukturelle Festigkeit oft begrenzt ist. Die Installation schwererer herkömmlicher PV-Module und Montagestrukturen erfordert in der Regel eine kostspielige Dachverstärkung, so dass viele ansonsten geeignete Dachflächen ungenutzt bleiben.

Im Vergleich zu herkömmlichen Modulen gleicher Größe reduziert dieses leichte Produkt das Gewicht um 44 % und ist perfekt auf die Belastungsgrenzen von farbigen Stahlziegeldächern abgestimmt. Die Module zeichnen sich durch ein klassisches, standardisiertes Design für Außenabmessungen und Montageschnittstellen aus, das mit herkömmlichen Regalstrukturen kompatibel ist und eine einfache Installation und hohe Zuverlässigkeit gewährleistet. Darüber hinaus sind wichtige Bereiche des Moduls mit einer verstärkten tragenden Konstruktion ausgestattet, die das Gewicht reduziert, ohne die Windlastbeständigkeit zu beeinträchtigen, und so die langfristige Zuverlässigkeit des Projekts garantiert.

Das Projekt arbeitet nach dem Modell "Selbstverbrauch, Überschuss im Netz" und maximiert so den Wert des grünen Stroms. Der erzeugte Strom wird vorrangig für die Produktion vor Ort verwendet und gleicht den Netzverbrauch direkt aus. Es wird prognostiziert, dass der Eigentümer jährlich mehr als 3,2 Millionen RMB an Stromkosten einsparen wird, was für das Unternehmen einen bedeutenden "grünen Wert" darstellt. Durch die Einspeisung von überschüssigem Strom in das Netz werden zusätzliche Einnahmen erzielt.

Durch die Bereitstellung von 4,82 Millionen kWh sauberen Stroms pro Jahr entspricht das Projekt der Einsparung von etwa 1.446 Tonnen Standardkohle und einer Reduzierung der Kohlendioxidemissionen um etwa 2.752 Tonnen pro Jahr. Dieser Effekt der Kohlenstoffbindung ist vergleichbar mit der Pflanzung von über 107.000 Bäumen und unterstützt das Produktionsunternehmen bei der Verwirklichung seiner Klimaneutralitätsziele sowie bei der Verbesserung seines grünen Markenimages und seiner Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt.

DMEGC Solar gehört zu den zehn größten PV-Modulherstellern der Welt und ist bekannt für sein vielfältiges und differenziertes Produktportfolio. Die Module der Infinity RT-Serie sind derzeit branchenweit führend bei der Umwandlungseffizienz. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine umfangreiche Produktpalette, darunter vollständig schwarze Module, Module gegen Staubansammlungen, blendfreie Module, Agri-PV-Module und leichte Module.

