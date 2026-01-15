BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Elektroautobauer wolle autonome Fahrdienste nicht mehr als Einmalzahlung ermöglichen und in ein Abomodell verwandeln, schrieb Dan Levy am Mittwochnachmittag. Diese Veränderung dürfte sich seiner Einschätzung nach positiv auf die Margen auswirken./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 378,4EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 09:21 Uhr) gehandelt.
