BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Elektroautobauer wolle autonome Fahrdienste nicht mehr als Einmalzahlung ermöglichen und in ein Abomodell verwandeln, schrieb Dan Levy am Mittwochnachmittag. Diese Veränderung dürfte sich seiner Einschätzung nach positiv auf die Margen auswirken./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 378,4EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 09:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Dan Levy

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



