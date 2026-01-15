Applied Materials Aktie dreht auf - 15.01.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,33 % konnte die Applied Materials Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Applied Materials Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 272,30€, mit einem Plus von +5,33 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Applied Materials ist ein führender Anbieter in der Halbleiterindustrie, bekannt für seine innovativen Fertigungslösungen und starken Marktposition.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Applied Materials Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Applied Materials Aktie damit um +8,98 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,14 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Applied Materials um +21,28 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,30 % geändert.

Applied Materials Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,98 % 1 Monat +22,14 % 3 Monate +40,98 % 1 Jahr +59,97 %

Informationen zur Applied Materials Aktie

Es gibt 793 Mio. Applied Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 216,47 Mrd.EUR € wert.

Applied Materials Aktie jetzt kaufen?

Ob die Applied Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Applied Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.