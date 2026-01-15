    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTrident Resources REgistered AktievorwärtsNachrichten zu Trident Resources REgistered
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trident Resources leitet 10.000 Meter umfassendes Winterbohrprogramm auf dem Goldprojekt Contact Lake im La Ronge Gold Belt in Saskatchewan ein

    Trident Resources leitet 10.000 Meter umfassendes Winterbohrprogramm auf dem Goldprojekt Contact Lake im La Ronge Gold Belt in Saskatchewan ein
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, BC, 15. Januar 2026 / IRW-Press / Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK) (OTCQB: TRDTF) („Trident“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Aufnahme seines 10.000 Meter umfassenden Winter-Diamantbohrprogramms auf dem Goldprojekt Contact Lake des Unternehmens im höffigen La Ronge Gold Belt im Norden Saskatchewans bekannt zu geben. Das Bohrprogramm ist darauf ausgelegt, die historische Goldmineralisierung zu bestätigen, die bekannten Goldzonen zu erweitern und neu ermittelte Ziele auf Grundlage der aktuellen geologischen Interpretationen zu erproben.

     

    Regionaler Lageplan des Projekts von Trident:

    https://www.tridentresourcescorp.com/projects/contact-lake-gold-projec ...

     

    Das Bohrprogramm im Winter 2026 schließt an das vor Kurzem abgeschlossene Bohrprogramm 2025 bei Contact Lake an, in dessen Rahmen erfolgreich hochgradige Goldabschnitte und breite Zonen mit Alteration und Goldmineralisierung durchteuft wurden. Vor dem Bohrprogramm 2025 hatten seit nahezu 30 Jahren keine Explorationsarbeiten mehr am Standort Contact Lake stattgefunden. Trident sieht der Erprobung mehrerer Ziele anhand von Bohrungen sowie der Erschließung des enormen Potenzials eines der höffigsten Goldprojekte der Region entgegen.

     

    Karte des Goldkonzessionsgebiets Contact Lake:

    http://www.tridentresourcescorp.com/_resources/maps/contact-lake-prope ...

     

    Jon Wiesblatt, CEO von Trident Resources, sagt dazu: „Die Aufnahme unseres Winterbohrprogramms ist ein spannender Schritt nach vorn für Trident und unsere Aktionäre. Ziel des 10.000 Meter umfassenden Programms ist es, die historischen Zonen genauer zu untersuchen, das Erweiterungspotenzial des Goldsystems zu belegen und neue Entdeckungen zu machen. Nachdem in der Vergangenheit eine Goldmineralisierung nachgewiesen werden konnte und jetzt zum ersten Mal moderne Explorationsverfahren zum Einsatz kommen, könnte sich Contact Lake unserer Ansicht nach zu einem der neuen bedeutenderen Goldprojekte im La Ronge Gold Belt entwickeln. Wichtig ist, dass das Winterbohrprogramm vollständig finanziert ist, da Trident über mehr als 12 Millionen Dollar an Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren in seiner Bilanz verfügt, was dem Unternehmen eine starke Finanzlage verschafft, um seine Explorationspläne umzusetzen.“

     

    Analyseergebnisse der zuvor gemeldeten Bohrlöcher CL25001 bis CL25013

    Bohrloch-Nr.

    von (m)

    bis (m)

    Mächtigkeit (m)

    Au (g/t)

    Gramm-Meter (gm)

    CL25001

    41,50

    71,00

    29,50

    0,56

    16,60

    CL25002

    39,26

    68,87

    29,61

    2,49

    73,85

    einschl.

    39,26

    41,47

    2,21

    27,09

    59,87

    CL25003

    46,88

    53,89

    7,01

    0,66

    4,60

    und

    69,00

    92,00

    23,00

    7,89

    181,46

    einschl.

    75,00

    81,89

    6,89

    23,86

    164,40

    und

    121,00

    164,25

    43,25

    7,03

    304,05

    einschl.

    155,00

    164,25

    9,25

    30,06

    278,07

    CL25004

    157,45

    159,51

    2,06

    8,37

    17,25

    CL25005

    100,06

    106,00

    5,94

    5,66

    33,61

    einschl.

    100,06

    102,50

    2,44

    11,83

    28,86

    und

    142,00

    144,55

    2,55

    42,95

    109,52

    CL25006

    272,00

    287,00

    15,00

    7,28

    109,27

    einschl.

    272,00

    278,00

    6,00

    16,69

    100,13

    einschl.

    272,00

    275,00

    3,00

    30,41

    91,23

    CL25007

    329,50

    369,00

    39,50

    4,43

    174,84

    einschl.

    329,50

    345,00

    15,50

    5,76

    89,26

    einschl.

    329,50

    335,50

    6,00

    9,43

    56,60

    und

    367,00

    369,00

    2,00

    37,31

    74,62

    CL25008

    139,00

    145,00

    6,00

    7,41

    44,44

    und

    155,00

    156,35

    1,35

    6,27

    8,46

    und

    268,00

    273,00

    5,00

    7,74

    38,69

    und

    313,58

    316,50

    2,92

    6,07

    17,72

    CL25009

    85,50

    88,33

    2,83

    9,23

    26,11

    und

    199,00

    202,00

    3,00

    8,49

    25,46

    und

    242,89

    245,00

    2,11

    6,19

    13,06

    CL25010

    188,50

    195,28

    6,78

    4,23

    28,71

    einschl.

    192,00

    195,28

    3,28

    6,72

    22,05

    CL25011

    217,15

    218,25

    1,10

    5,86

    6,45

    CL25012

    133,00

    136,37

    3,37

    2,97

    10,01

    und

    194,00

    199,50

    5,50

    1,76

    9,68

    einschl.

    194,00

    195,40

    1,40

    5,56

    7,78

    CL25013

    77,40

    79,00

    1,60

    4,13

    6,61

    und

    135,00

    136,00

    1,00

    13,20

    13,20

    und

    190,00

    194,00

    4,00

    2,00

    8,00

    und

    193,00

    194,00

    1,00

    5,42

    5,42

     

    Übersicht über das Programm:

     

    Das Programm wird rund 10.000 Meter in bis zu 40 Bohrlöchern umfassen, die sich auf vorrangige Zielzonen konzentrieren werden, die anhand struktureller Kartierungen, geophysikalischer Messungen und der Prüfung historischer Daten ermittelt wurden. Die Bohrungen werden voraussichtlich sowohl an Land als auch auf Eis im Zielgebiet Contact Lake erfolgen; bei der nahegelegenen Lagerstätte Preview SW sind zudem mehrere Bohrlöcher an Land geplant. Das Personal und die entsprechenden Gerätschaften für das Bohrprogramm werden derzeit zum Projekt Contact Lake mobilisiert und die Bohrungen sollen in Kürze beginnen.

     

    Lageplan der Bohrstandorte bei Contact Lake:

    https://www.tridentresourcescorp.com/_resources/images/Contact-Lake-Go ...

     

    Qualifizierter Sachverständiger:

     

    Die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung wurden von Cornell McDowell, P.Geo., einem nicht unabhängigen „qualifizierten Sachverständigen“ im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure of Mineral Projects, genehmigt.

     

    Über Trident Resources Corp.

     

    Trident Resources Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange notiert ist und sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung fortgeschrittener Gold- und Kupferprojekte in Saskatchewan (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen treibt seine zu 100 % unternehmenseigenen Projekte Contact Lake und Greywacke Lake voran, die bedeutende historische Goldressourcen im höffigen und noch wenig erkundeten Goldgürtel La Ronge beherbergen, sowie das zu 100 % unternehmenseigene Kupferprojekt Knife Lake, das eine historische Kupferressource enthält.

     

    Weitere Informationen über Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK) finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.tridentresourcescorp.com.

     

    Trident Resources Corp.

     

    Jonathan Wiesblatt, Chief Executive Officer

    E-Mail: Jon.Wiesblatt@tridentresourcescorp.com

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Jonathan Wiesblatt oder an:

    Andrew J. Ramcharan, PhD, P.Eng., Corporate Communications

     

    Trident Resources Corp.

    Telefon: 647-309-5130

    Gebührenfrei: 800-567-8181

    Fax: 604-687-3119

    E-Mail: info@tridentresourcescorp.com

     

    WEDER DIE TSXV NOCH DER REGULIERUNGSDIENSTLEISTER DER TSXV ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DES INHALTS DIESER PRESSEMITTEILUNG.

     

    Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

     

    Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf vom Management des Unternehmens erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Management der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Erfolge bei der Exploration und Erschließung, behördliche Genehmigungen, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen finden Sie in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    NEWSLETTER REGISTRIERUNG:



    Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
    Newsletter...

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Trident Resources REgistered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,08 % und einem Kurs von 1,860EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 22:27 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Trident Resources leitet 10.000 Meter umfassendes Winterbohrprogramm auf dem Goldprojekt Contact Lake im La Ronge Gold Belt in Saskatchewan ein Vancouver, BC, 15. Januar 2026 / IRW-Press / Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK) (OTCQB: TRDTF) („Trident“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Aufnahme seines 10.000 Meter umfassenden Winter-Diamantbohrprogramms auf dem Goldprojekt Contact …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     