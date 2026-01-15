Wirtschaft
Dax startet schwächer - US-Berichtssaison startet enttäuschend
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 25.245 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Adidas, Daimler Truck und Infineon, am Ende Fresenius, die Deutsche Telekom und Airbus.
"Anleger auf dem Frankfurter Parkett betrachten die Ereignisse der letzten 24 bis 48 Stunden mit gemischten Gefühlen", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Die Stimmung dürfte heute zwar etwas optimistischer sein, nachdem sich die Lage zwischen den USA und Iran entspannte und die jüngste TSMC-Bilanz für eine anhaltend starke KI-Nachfrage spricht." Allerdings sei der Dax vielen Anlegern in zu kurzer Zeit zu schnell gestiegen und die Berichtssaison in den USA falle bislang eher enttäuschend aus. "Wenn der Schwung im Dax jetzt nachlässt, werden die Anleger gezwungen sein, teils widersprüchliche fundamentale Rahmenbedingungen wieder stärker gegeneinander abzuwägen."
Die Spekulation der technischen Händler auf einen Ausbruch des Dax und einen Anstieg auf 25.300 Punkte sei erfüllt, so Stanzl. "Das nachlassende Momentum in den vergangenen zwei Handelstagen lässt eine Konsolidierung wahrscheinlicher werden, weil einerseits Gewinnmitnahmen den Kurs belasten, späte Käufer aber versuchen werden, zu tieferen Kursen doch noch einen Fuß in die Tür zu bekommen." Der Positionsaufbau seit Jahresbeginn ereignete sich unter überdurchschnittlichen Handelsumsätzen. "Damit ist der Ausbruch über das alte Rekordhoch geglückt."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1627 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8601 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 64,39 US-Dollar; das waren 213 Cent oder 3,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
"Anleger auf dem Frankfurter Parkett betrachten die Ereignisse der letzten 24 bis 48 Stunden mit gemischten Gefühlen", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Die Stimmung dürfte heute zwar etwas optimistischer sein, nachdem sich die Lage zwischen den USA und Iran entspannte und die jüngste TSMC-Bilanz für eine anhaltend starke KI-Nachfrage spricht." Allerdings sei der Dax vielen Anlegern in zu kurzer Zeit zu schnell gestiegen und die Berichtssaison in den USA falle bislang eher enttäuschend aus. "Wenn der Schwung im Dax jetzt nachlässt, werden die Anleger gezwungen sein, teils widersprüchliche fundamentale Rahmenbedingungen wieder stärker gegeneinander abzuwägen."
Die Spekulation der technischen Händler auf einen Ausbruch des Dax und einen Anstieg auf 25.300 Punkte sei erfüllt, so Stanzl. "Das nachlassende Momentum in den vergangenen zwei Handelstagen lässt eine Konsolidierung wahrscheinlicher werden, weil einerseits Gewinnmitnahmen den Kurs belasten, späte Käufer aber versuchen werden, zu tieferen Kursen doch noch einen Fuß in die Tür zu bekommen." Der Positionsaufbau seit Jahresbeginn ereignete sich unter überdurchschnittlichen Handelsumsätzen. "Damit ist der Ausbruch über das alte Rekordhoch geglückt."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1627 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8601 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 64,39 US-Dollar; das waren 213 Cent oder 3,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der adidas-Aktie: Nutzer verweisen auf zahlreiche Analysten-Kursziele (aktuelle Spanne rund 190–274 €) und sehen Aufwärtspotenzial. Mehrere Mitglieder planen Nachkäufe bei circa 150 €, ein Fair Value von 215 € wird genannt. Erwähnt werden jüngste positive Kursbewegungen, Dividendenerwartungen und gelassene Halteabsichten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.
LangerMannausMUC schrieb gestern 16:38
mitdiskutieren »
Liebe Mitstreiter,
ich kann den Frust gut verstehen. Allerdings bringt er uns im Moment nicht weiter. Mir fehlen leider ebenfalls die Millionen, um den Aktienkurs aktiv zu beeinflussen.
Lasst uns Geduld bewahren – bessere Tage werden kommen. Nach Regen folgt Sonne. Immer.
VG
Aktientrend_ schrieb gestern 15:16
Ich glaube das Problem ist nicht der Aktienkurs, sondern deine Entscheidungen und der Umgang damit. Das Problem an der Börse ist niemals der Kurs, immer der Investor. Du hast bei einem anscheinend hohen Kurs investierst und hast dich damit offenbar verspekuliert. Was bringt es jetzt jeden Tag sinnlos in diesem Forum tagein tagaus irgendwelche Beleidigungen gegen Kurs oder den Vorstand zu bringen die anscheinend der Grund sind für Dinge an der Börse die noch so laufen wie von dir gedacht.mitdiskutieren »
Gruenspan59 schrieb 13.01.26, 17:16
mitdiskutieren »
Der Norweger ist seit Anfang 2023 Vorstandsvorsitzender des DAX-Unternehmens, bekam im Jahr 2024 eine Vergütung in Höhe von 7,38 Millionen Euro.
Für das spärliche Gehalt muß man auch nicht so viel leisten
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte