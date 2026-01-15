Dax startet schwächer - US-Berichtssaison startet enttäuschend

Liebe Mitstreiter,

ich kann den Frust gut verstehen. Allerdings bringt er uns im Moment nicht weiter. Mir fehlen leider ebenfalls die Millionen, um den Aktienkurs aktiv zu beeinflussen.

Lasst uns Geduld bewahren – bessere Tage werden kommen. Nach Regen folgt Sonne. Immer.

VG



