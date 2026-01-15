UBS stuft Puma SE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 19,60 Euro auf "Neutral" belassen. Erneute Spekulationen über den Artemis-Anteil an den Herzogenaurachern hätten die Aktien jüngst wieder befeuert, schrieb Robert Krankowski am Mittwochabend. Nachdem sich dann nachrichtenseitig nichts getan habe, hätten sich die Anleger wieder auf die schwache fundamentale Ausgangslage konzentriert. Puma drohten 2026 ein weiterer Umsatzrückgang und Verluste. Im Fokus der Anleger stünde die Entwicklung der Lagerbestände und des Geschäfts in Kernmärkten wie China, den USA und Europa./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 22:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 22,36EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 09:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19,60

Kursziel alt: 19,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



