    TKMS Aktie heute im Minus (91,15€) - 15.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die TKMS Aktie bisher Verluste von -2,51 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    TKMS Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 15.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Mit einer Performance von -2,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,79 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,51 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei TKMS, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -2,58 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +21,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,34 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TKMS einen Anstieg von +40,41 %.

    TKMS Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +21,33 %
    1 Monat +34,34 %
    3 Monate -2,58 %
    1 Jahr -2,58 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TKMS Aktie, die erst seit kurzem notiert ist. Nutzer betonen die Notwendigkeit, die Produktionskapazitäten zu erhöhen und auf Aufträge aus Indien und Kanada zu warten. Kursziele von 100 € kurzfristig und 200 € mittelfristig werden genannt, während technische Analysen auf eine Rückkehr in den Trendkanal als idealen Einstieg hinweisen. Die allgemeine Auftragslage wird als stabil angesehen, was das Vertrauen in die Aktie stärkt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,83 Mrd. € wert.

    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


