Deutlicher Kurssprung bei der AIXTRON Aktie - 15.01.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Mit einer Performance von +4,34 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AIXTRON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,28 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 19,850€, mit einem Plus von +4,34 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von AIXTRON einen Gewinn von +45,15 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -7,93 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,37 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AIXTRON um +11,04 % gewonnen.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,93 % 1 Monat +13,37 % 3 Monate +45,15 % 1 Jahr +38,79 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Aixtron Aktie, insbesondere nach der Senkung des Kursziels durch Jefferies und der positiven Einschätzung durch die Bank of America. Es gibt Bedenken bezüglich Leerverkäufen, während die positiven Auftragsprognosen für 2025 und die Aktivitäten von Goldman Sachs für Spekulationen sorgen. Zudem wird die technologische Entwicklung im Bereich der 300mm Wafer-Technologie als entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit von Aixtron betrachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,26 Mrd. € wert.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.