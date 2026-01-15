    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Deutlicher Kurssprung bei der AIXTRON Aktie - 15.01.2026

    Am 15.01.2026 ist die AIXTRON Aktie, bisher, um +4,34 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.01.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Mit einer Performance von +4,34 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AIXTRON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,28 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 19,850, mit einem Plus von +4,34 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von AIXTRON einen Gewinn von +45,15 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -7,93 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,37 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AIXTRON um +11,04 % gewonnen.

    AIXTRON Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,93 %
    1 Monat +13,37 %
    3 Monate +45,15 %
    1 Jahr +38,79 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Aixtron Aktie, insbesondere nach der Senkung des Kursziels durch Jefferies und der positiven Einschätzung durch die Bank of America. Es gibt Bedenken bezüglich Leerverkäufen, während die positiven Auftragsprognosen für 2025 und die Aktivitäten von Goldman Sachs für Spekulationen sorgen. Zudem wird die technologische Entwicklung im Bereich der 300mm Wafer-Technologie als entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit von Aixtron betrachtet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,26 Mrd. € wert.

    Chipwerte gefragt nach TSMC-Ausblick - ASML auf Rekord


    Für Halbleiterwerte zeichnet sich am Donnerstag ein starker Tag ab. Für gute Stimmung sorgt der Chiphersteller Taiwan Semiconductor (TSM) mit seinen Geschäftszahlen und dem starken Ausblick für das erste Quartal. Nachfrage und Profitabilität blieben …

    Leichter Auftrieb für den Dax nach kleinem Rücksetzer


    Nach dem kleinen Rücksetzer zur Wochenmitte stehen die Signale für den Dax am Donnerstag erneut auf Grün. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex legte rund eine Stunde vor Beginn des Xetra-Börsenhandels um 0,2 Prozent auf 25.345 Punkte zu. …

    AIXTRON Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


