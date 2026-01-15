Heute am 15.01.2026: TeamViewer Aktie im Rampenlicht

Die TeamViewer Aktie ist bisher um -2,15 % auf 5,9150€ gefallen. Das sind -0,1300 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der TeamViewer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,13 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 5,9150€, mit einem Minus von -2,15 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei TeamViewer, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -27,39 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +5,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,90 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TeamViewer eine positive Entwicklung von +0,75 % erlebt.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,13 % 1 Monat +6,90 % 3 Monate -27,39 % 1 Jahr -41,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Zukunftsaussichten der TeamViewer‑Aktie: Diskussionen drehen sich um die nötige Transformation vom SMB‑Remote‑Tool hin zu proaktivem AEM/DEX und Enterprise‑Geschäft, schwächeres Umsatzwachstum, hohes Verschuldungsniveau, Free‑Cashflow und Margen, die aktuell eingepreiste Marktkapitalisierung (~980 Mio) und EV (~1,7 Mrd), KGV‑Risiken sowie mögliche Erholung bei besserer Execution und optimistischen Prognosen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,04 Mrd. € wert.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.