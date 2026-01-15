Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 15.01. - FTSE Athex 20 stark +2,22 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 25.270,44 PKT und verliert bisher -0,21 %.
Top-Werte: Siemens Energy +1,94 %, RWE +1,66 %, E.ON +1,62 %
Flop-Werte: Fresenius -2,01 %, Mercedes-Benz Group -1,61 %, Deutsche Telekom -1,57 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:43) bei 31.779,56 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: AIXTRON +4,20 %, Wacker Chemie +2,81 %, Lanxess +2,09 %
Flop-Werte: TKMS -3,21 %, TeamViewer -2,40 %, RENK Group -2,10 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:43) bei 3.751,34 PKT und fällt um -0,72 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +5,81 %, AIXTRON +4,20 %, SILTRONIC AG +4,13 %
Flop-Werte: TeamViewer -2,40 %, ATOSS Software -2,40 %, Deutsche Telekom -1,57 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:51) bei 6.028,10 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: ASML Holding +5,37 %, Siemens Energy +1,94 %, UniCredit +1,20 %
Flop-Werte: Prosus Registered (N) -2,01 %, Inditex -1,96 %, SAFRAN -1,70 %
Der ATX steht aktuell (09:59:42) bei 5.419,26 PKT und fällt um -0,62 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,80 %, PORR +2,07 %, Lenzing +1,40 %
Flop-Werte: OMV -2,51 %, DO & CO -1,31 %, UNIQA Insurance Group -0,90 %
Der SMI steht bei 13.486,88 PKT und verliert bisher -0,17 %.
Top-Werte: Partners Group Holding +2,43 %, ABB +1,49 %, Lonza Group +0,92 %
Flop-Werte: Geberit -3,58 %, CIE Financiere Richemont -3,40 %, Swisscom -0,90 %
Der CAC 40 steht bei 8.300,92 PKT und verliert bisher -0,52 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +1,57 %, Schneider Electric +0,96 %, Societe Generale +0,85 %
Flop-Werte: Capgemini -2,47 %, Kering -2,27 %, Renault -1,89 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.520,00 PKT und steigt um +2,22 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +3,70 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,30 %, Viohalco +0,77 %
Flop-Werte: Jumbo -1,99 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,03 %, Piraeus Port Authority +0,13 %
