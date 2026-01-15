    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Russland weist britischen Diplomaten aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Russland weist britischen Diplomaten wegen Spionage aus.
    • FSB entdeckt nicht gemeldeten britischen Geheimdienstler.
    • Spannungen zwischen Russland und Großbritannien steigen weiter.
    Russland weist britischen Diplomaten aus
    MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat erneut einen britischen Diplomaten wegen angeblicher Spionage ausgewiesen. Der stellvertretenden Leiterin der Botschaft sei ein förmlicher Protest übermittelt worden, weil ein Diplomat den britischen Geheimdiensten angehöre, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Dem Betroffenen sei die Akkreditierung, also die Arbeitserlaubnis in Russland, entzogen worden. Er habe zwei Wochen Zeit das Land zu verlassen.

    Der russische Inlandsgeheimdienst FSB veröffentlichte eine entsprechende Mitteilung. Der FSB habe einen nicht gemeldeten Mitarbeiter der britischen Geheimdienste aufgedeckt, der unter einem Deckmantel in die britische Botschaft entsandt worden sei, hieß es darin. Den Angaben nach geht es um einen zweiten Sekretär der internen Verwaltung der Botschaft.

    Nicht zum ersten Mal muss ein britischer Diplomat wegen des Vorwurfs angeblicher Spionage gehen. Immer wieder streiten die beiden Länder, weil Diplomaten angeblich ihren Aufenthalt für geheimdienstliche Tätigkeit nutzen. Durch den seit inzwischen fast vier Jahren andauernden russischen Angriffskrieg in der Ukraine sind die Beziehungen zusätzlich gespannt./ksr/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
