Deutsche Wirtschaft 2025 leicht gewachsen
Für Sie zusammengefasst
- Deutsche Wirtschaft 2025: BIP wächst um 0,2 Prozent.
- Vorläufige Daten vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht.
- Leichtes Wachstum zeigt Stabilität der Wirtschaftslage.
Foto: Siarhei - 356130783
WIESBADEN/BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft ist 2025 leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um 0,2 Prozent zum Vorjahr zu, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten mitteilte./als/ben/DP/mis
