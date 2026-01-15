    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Nationalbank: Regina Fuchs übernimmt Hauptabteilung Statistik

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Wien (APA-ots) - Mit Jahresanfang 2026 hat Regina Fuchs die Leitung der Hauptabteilung
    Statistik in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) übernommen. Die ausgewiesene Expertin leitete zuvor die Direktion Bevölkerung und das Austrian Micro Data Center in der Statistik Austria.

    "Die Oesterreichische Nationalbank freut sich, mit Regina Fuchs eine hochkompetente und visionäre Expertin an die Spitze der Hauptabteilung Statistik zu berufen. Als erste Frau in dieser Position setzt sie ein starkes Zeichen für Diversität und Chancengleichheit in unserem Haus. Ihre langjährige Erfahrung und ihre analytischen Fähigkeiten werden die OeNB dabei unterstützen, weiterhin präzise und zukunftsweisende Daten für die Geldpolitik und die Wirtschaft zu liefern" , so die ressortzuständige Vize- Gouverneurin Edeltraud Stiftinger.

    Regina Fuchs verfügt über umfassende Expertise im Aufbau von Dateninfrastrukturen, angewandter Statistik und internationaler Zusammenarbeit. Zuvor leitete sie in der Statistik Austria seit 2022 die Direktion Bevölkerung und das Austrian Micro Data Center, dessen Aufbau sie entscheidend geprägt hat.

    In ihrer neuen Funktion als Direktorin der OeNB-Hauptabteilung Statistik erklärt Regina Fuchs: "Die OeNB-Statistik genießt in der Fachwelt aufgrund ihrer Qualität ein hohes Ansehen. Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und werde mich dafür einsetzen, die Statistik- und Datenwelten in öffentlichen Organisationen noch enger zu vernetzen. Ein gleichberechtigter und transparenter Datenzugang ist demokratiepolitisch essenziell - und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam wichtige Schritte in diese Richtung gehen können."

    Das weitreichende Datenangebot der OeNB steht auf der OeNB- Website zur Verfügung.

