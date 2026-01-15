Deutscher Staat 2025 erneut im Minus
Defizit aber gesunken
Für Sie zusammengefasst
- Staatliche Ausgaben übersteigen Einnahmen erneut.
- Defizit 2025 bei 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung.
- Vorjahr: Defizit lag bei 2,7 Prozent.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WIESBADEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr erneut mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung 2025 bei 2,4 Prozent - nach 2,7 Prozent ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt anhand erster Daten errechnet hat./als/ben/DP/mis
