Deutsche Wirtschaft im Schlussquartal 2025 gewachsen
Für Sie zusammengefasst
- Deutsche Wirtschaft wächst im Q4 2025 um 0,2%.
- Bruttoinlandsprodukt zeigt positive Entwicklung.
- Statistisches Bundesamt veröffentlicht Schätzung.
Foto: Siarhei - 356130783
WIESBADEN/BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal 2025 leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um 0,2 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistische Bundesamt auf Basis bisher vorliegender Daten schätzt./als/ben/DP/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen