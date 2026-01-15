Der österreichische Aktienmarkt mit globalem Rückenwind

Ein bemerkenswertes Jahr liegt hinter der Wiener Börse und auch hinter dem österreichischen Kapitalmarkt. So hat sich der österreichische Leitindex ATX – Austrian Traded Index – äußerst dynamisch entwickelt. Der Index – bestehend aus den 20 liquidesten und größten börsennotierten Unternehmen Österreichs – hat satte 50 % im Jahr 2025 zugelegt. Und: Der ATX befindet sich aktuell auf einem seiner höchsten Stände von 5.440 Punkten! Rund um den Jahreswechsel überbot der österreichische Aktienmarkt täglich seinen Rekordstand, zuletzt am 13.01.2026 - ATX: 5.443. Die Total Return Variante des österreichischen Leitindexes – die wie auch der DAX die Dividenden einberechnet – durchbrach 2025 erstmalig die Marken von zehn-, elf- und zwölftausend Punkten und legte im Vorjahr rund 50 % zu. Österreich gilt als traditionell dividendenstarker Markt.

Was sind die Hintergründe dieser starken Performance des Kapitalmarktes Österreich? Denn – und das mag bei solchen Zahlen verwundern – das Wirtschaftswachstum in Österreich spiegelt diese Entwicklung nicht wider. So wird laut Wirtschaftskammer Österreich für 2025 nur ein leichtes Wachstum des realen BIP in Höhe von 0,5 % erwartet.

Wachstumstreiber des ATX: Finanzwerte & zyklische Sektorstruktur

Wen oder was treibt also den ATX an, wenn es nicht die Wirtschaftsentwicklung in Österreich ist? Ein genauerer Blick auf die im ATX enthaltenen Unternehmen und Branchen gibt Aufschluss. Der ATX ist stark durch Finanzwerte (Banken & Versicherungen) sowie zyklische Industrie- und Energiewerte geprägt. Diese Sektoren haben 2025 hinsichtlich der Kursperformance besonders gut abgeschnitten, insbesondere Banken wie Raiffeisen (+94 %/Jahr), Erste Group (+72 %/Jahr) oder BAWAG (+59 %/Jahr). Da Finanz- und Versicherungsunternehmen mit drei Großbanken und zwei Versicherern aktuell fast 50 % der Marktkapitalisierung im ATX ausmachen, gab diese Kursperformance viel Rückenwind für den ATX.

Wachstumstreiber des ATX: Internationalität

Ein besonders interessanter Aspekt ist die internationale Ausrichtung vieler im ATX enthaltenen Unternehmen. So erwirtschaftete die AT&S AG – mit 166 % Jahres-Kursperformance und damit der TOP-Performer im ATX – weniger als 10 % ihrer Umsätze in Österreich. 77 % der Umsätze werden in den USA erwirtschaftet. Die voestalpine AG – Jahres-Kursperformance 106 % – macht gerade einmal 7,5 % der Umsätze in Österreich, 92,5 % werden im Ausland verdient. Und die VIG AG – 121 % Jahres-Kursperformance – erwirtschaftet nur 30,8 % in Österreich. Auch die Erste Group Bank AG, mit einer Marktkapitalisierung von 39 Mrd. € das Schwergewicht im ATX und damit von erheblichem Einfluss auf dessen Entwicklung, erwirtschaftet rund 60 % ihrer Betriebserträge im Ausland.