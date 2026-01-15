DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jaime Rowbotham rechnet laut seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung, in der er den Konkurrenten Easyjet abstufte, mit einer verlangsamten Flugticket-Nachfrage. Er glaubt daher an eine schwierige Zeit im Billigsegment. Ryanair sei mit niedrigeren Stückkosten in diesem Umfeld im Vorteil./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 28,31EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.