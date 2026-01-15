Elf neue Routen bei Ryanair

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 28,39 auf Tradegate (15. Januar 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -3,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,88 %.

Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 29,76 Mrd..

Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -1,48 %/+19,63 % bedeutet.