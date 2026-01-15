Elf neue Routen bei Ryanair
- Ryanair kündigt 11 neue Strecken in Deutschland an.
- 300.000 zusätzliche Sitzplätze vor allem von kleinen Flughäfen.
- Angebot bleibt unter Vorjahr, Ticketsteuer soll sinken.
DUBLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas größter Billigflieger Ryanair hat seinen Sommerflugplan in Deutschland wieder etwas gefüllt. Nach zwischenzeitlichen Streichungen kündigt das Unternehmen elf neue Strecken und insgesamt 300.000 zusätzliche Sitzplätze vor allem von kleineren Flughäfen wie Niederrhein-Weeze, Memmingen und Bremen an. Auch in Köln planen die Iren zusätzliche Starts. Weniger Flüge gebe es in Hamburg (-20 Prozent) und in Berlin (-5 Prozent), weil diese Flughäfen ihre Gebühren nicht gesenkt hätten.
Unter dem Strich bleibe das Angebot in Deutschland im Sommer 2026 unter dem Vorjahreszeitraum, erklärt Airline-Chef Eddie Wilson. Die zusätzlichen Angebote seien aber eine Reaktion auf die für Juli beschlossene Absenkung der Ticketsteuer. Die deutsche Regierung solle diese "positive Dynamik" fortsetzen und die "schädliche" Luftverkehrssteuer vollständig abschaffen. Weitere Gebühren für Flugsicherung und Passagierkontrollen müssten sinken. Dann werde Ryanair sein Angebot in Deutschland auf 34 Millionen Passagiere im Jahr verdoppeln./ceb/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 28,39 auf Tradegate (15. Januar 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -3,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,88 %.
Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 29,76 Mrd..
Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -1,48 %/+19,63 % bedeutet.