    Katar begrüßt zweite Phase des Gaza-Friedensplans

    Für Sie zusammengefasst
    • Katar begrüßt US-Ankündigung zum Gaza-Friedensplan.
    • Hoffnung auf Verbesserung der humanitären Situation.
    • Alle Parteien müssen Abkommen vollständig umsetzen.
    DOHA (dpa-AFX) - Der Vermittlerstaat Katar bewertet die US-Ankündigung zum Beginn der nächsten Phase des Gaza-Friedensplans positiv. Der Golfstaat hoffe, dass der Start der zweiten Phase zur Verbesserung der humanitären Situation beitrage, erklärte Außenamtssprecher Madschid al-Ansari.

    Alle Parteien müssten das Abkommen vollständig umsetzen. Humanitäre Hilfe müsse uneingeschränkt erlaubt werden, um ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Ein rascher Wiederaufbau müsse vorangetrieben werden. Al-Ansari rief die internationale Gemeinschaft am späten Mittwochabend dazu auf, weiter einen dauerhaften Waffenstillstand zu unterstützen.

    In der zweiten Phase des Friedensplans soll es um die Entwaffnung der Hamas, die Einsetzung einer technokratischen Übergangsregierung sowie um den Beginn des Wiederaufbaus des Gazastreifens gehen, wie der US-Sondergesandte Steve Witkoff am Mittwoch mitgeteilt hatte.

    Katar und die USA vermitteln neben Ägypten zwischen Israel und der islamistischen Hamas./arj/DP/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
