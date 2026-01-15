SUESS MicroTec Aktie weiter aufwärts - +5,72 % - 15.01.2026

Die SUESS MicroTec Aktie notiert aktuell bei 48,06€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,72 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,60 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,96 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 48,06€, mit einem Plus von +5,72 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SUESS MicroTec Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +30,71 %.

Allein seit letzter Woche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +6,73 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,69 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SUESS MicroTec einen Anstieg von +26,43 %.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,73 % 1 Monat +26,69 % 3 Monate +30,71 % 1 Jahr +14,49 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 917,93 Mio. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Nach dem kleinen Rücksetzer zur Wochenmitte ist der Dax am Donnerstag kaum verändert in den Tag gestartet. Es mangelt an richtungsweisenden Impulsen. Die könnten am Nachmittag mit US-Wirtschaftsdaten in den Markt gelangen. Der deutsche Leitindex …

Für Halbleiterwerte zeichnet sich am Donnerstag ein starker Tag ab. Für gute Stimmung sorgt der Chiphersteller Taiwan Semiconductor (TSM) mit seinen Geschäftszahlen und dem starken Ausblick für das erste Quartal. Nachfrage und Profitabilität blieben …

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.