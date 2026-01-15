    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding

    ASML Holding Aktie dreht auf +5,15 % - 15.01.2026

    Am 15.01.2026 ist die ASML Holding Aktie, bisher, um +5,15 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ASML Holding Aktie.

    ASML Holding Aktie dreht auf +5,15 % - 15.01.2026
    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    ASML Holding ist ein führender Anbieter von Lithographiesystemen, insbesondere EUV-Technologie, die für die Herstellung moderner Mikrochips unerlässlich ist. Das Unternehmen dominiert den Markt und hat mit Nikon und Canon bedeutende, aber technologisch unterlegene Konkurrenten. ASML's Alleinstellungsmerkmal ist die EUV-Technologie, die kleinere und leistungsfähigere Chips ermöglicht.

    ASML Holding Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 15.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ASML Holding Aktie. Mit einer Performance von +5,15 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ASML Holding Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.140,20, mit einem Plus von +5,15 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die ASML Holding Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding Aktie damit um +11,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,25 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ASML Holding um +26,54 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,26 % geändert.

    ASML Holding Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,25 %
    1 Monat +26,25 %
    3 Monate +38,54 %
    1 Jahr +63,39 %

    Informationen zur ASML Holding Aktie

    Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 441,63 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 15.01. - FTSE Athex 20 stark +2,22 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Chipwerte gefragt nach TSMC-Ausblick - ASML auf Rekord


    Für Halbleiterwerte zeichnet sich am Donnerstag ein starker Tag ab. Für gute Stimmung sorgt der Chiphersteller Taiwan Semiconductor (TSM) mit seinen Geschäftszahlen und dem starken Ausblick für das erste Quartal. Nachfrage und Profitabilität blieben …

    ASML Holding Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ASML Holding

    +4,55 %
    +11,41 %
    +26,27 %
    +33,05 %
    +62,67 %
    +90,85 %
    +163,99 %
    +1.503,03 %
    +4.214,99 %
    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4



    RSS-Feed abonnieren

    Am 15.01.2026 ist die ASML Holding Aktie, bisher, um +5,15 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ASML Holding Aktie.
