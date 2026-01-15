Bohrprogramm-Ausweitung macht Übernahme-Potenzial sichtbar

Gold, das deutlich über 4.600 USD je Unze ausbricht, ist mehr als ein reines Preisereignis. Es markiert eine strategische Neuausrichtung der globalen Minenindustrie. Auf diesem Niveau weitet sich die Definition von „wirtschaftlichem Gold“ erheblich aus, und Projekte, die großvolumige Tagebau-Betriebe mit niedrigen Abraumverhältnissen ermöglichen, werden von optional zu unverzichtbar.

Genau vor diesem Hintergrund hat Formation Metals Inc. (CSE: FOMO) nun eines der bedeutendsten Explorations-Updates im Junior-Goldsektor vorgelegt.

Die jüngste Meldung von FOMO handelt nicht vom Bohren um des Bohrens willen. Sie ist eine direkte Reaktion auf geologische Bestätigung.

Nach Abschluss der ersten 13 Bohrlöcher (insgesamt 3.879 m) im Rahmen des Phase-1-Programms auf dem N2 Gold Projekt im erstklassigen Abitibi-Goldgürtel in Québec entschied sich das Unternehmen, Phase-1 auf rund 14.000 m auszuweiten. Diese Erweiterung ist Teil eines vollständig finanzierten 30.000 m Bohrprogramms und wurde durch die wiederholte Durchbohrung langer, kontinuierlicher mineralisierter Abschnitte ausgelöst.

Die Laborergebnisse stehen kurz vor der Veröffentlichung; dennoch erklärt allein die Geometrie der Mineralisierung, warum das Bohrprogramm bereits vor Veröffentlichung der Gehalte ausgeweitet wurde.

Die Bohrabschnitte: Mächtigkeit, Kontinuität, Wiederholbarkeit

Was der Markt zunehmend erkennt, ist die Geometrie dieses Systems.

Die jüngsten Bohrungen lieferten mehrere herausragende Abschnitte, in denen sich die Zielmineralisierung über mehr als 100 m Bohrlänge erstreckt und bereits in geringen Tiefen einsetzt – genau jene Merkmale, die für ein großvolumiges Tagebau-Goldsystem charakteristisch sind:

N2-25-003: 152,9 m Zielmineralisierung ab 23,1 m Bohrtiefe.

Zielmineralisierung ab 23,1 m Bohrtiefe. N2-25-006: 102,6 m ab lediglich 15,3 m Bohrtiefe.

ab lediglich 15,3 m Bohrtiefe. N2-25-008: 208,8 m ab 28,6 m Bohrtiefe, einschließlich interner Abschnitte von bis zu 70 m.

ab 28,6 m Bohrtiefe, einschließlich interner Abschnitte von bis zu 70 m. N2-25-009: 135,7 m ab 23,3 m Bohrtiefe.

ab 23,3 m Bohrtiefe. N2-25-011: 166,8 m ab 60 m Bohrtiefe, mit Abschnitten von bis zu 70,6 m.

ab 60 m Bohrtiefe, mit Abschnitten von bis zu 70,6 m. N2-25-013: 121,7 m ab 51,6 m Bohrtiefe.

Zusätzlich zu den oben genannten Ergebnissen wurden auch in sämtlichen weiteren Bohrlöchern langmächtige mineralisierte Abschnitte beobachtet. So lieferten die Bohrlöcher N2-25-01, N2-25-04, N2-25-07 und N2-25-10 jeweils kumulierte mineralisierte Intervalle von über 80 m, wobei die Mineralisierung bereits innerhalb der ersten 10-20 m einsetzte.

Besonders hervorzuheben ist, dass in mehreren Bohrlöchern bereits sichtbares Gold („visible gold“) identifiziert wurde (N2-25-001 und N2-25-013, unter anderem innerhalb eines 30,8 m Intervalls). Dies stärkt die visuelle und geologische Korrelation mit historischen, langmächtigen Goldabschnitten auf dem N2 Projekt erheblich.

Bohrlochdetails: Beobachtungen

Um besser zu verstehen, warum diese Abschnitte von Bedeutung sind, liefern die Geometrie der Bohrlöcher und deren Tiefenverteilung einen wichtigen Kontext.

Tabelle 1: Bohrlochdaten

Tabelle 1 fasst die ersten 13 Bohrlöcher zusammen, die im Rahmen des Phase-1-Bohrprogramms von FOMO auf dem N2 Gold Projekt abgeschlossen wurden. Insgesamt wurden dabei 3.879 m gebohrt.

zusammen, die im Rahmen des Phase-1-Bohrprogramms von FOMO auf dem N2 Gold Projekt abgeschlossen wurden. Insgesamt wurden dabei gebohrt. Die durchschnittliche Bohrlochlänge liegt bei ca. 300 m je Bohrloch . Dies unterstreicht einen konsistenten und methodischen Bohransatz, der gezielt darauf ausgerichtet ist, sowohl die Kontinuität der Mineralisierung in Oberflächennähe als auch deren Persistenz in der Tiefe zu untersuchen.

. Dies unterstreicht einen konsistenten und methodischen Bohransatz, der gezielt darauf ausgerichtet ist, sowohl die Kontinuität der Mineralisierung in Oberflächennähe als auch deren Persistenz in der Tiefe zu untersuchen. Eine zentrale Beobachtung aus der Tabelle ist, dass jene Bohrlöcher, die die bedeutendsten mineralisierten Abschnitte von mehr als 100 m Bohrlänge lieferten, in der Regel mindestens in der Größenordnung der durchschnittlichen Bohrlochlänge oder darüber hinaus niedergebracht wurden. Dazu zählen die Bohrlöcher N2-25-006, N2-25-008, N2-25-009 und N2-25-011 , wobei letztere mit 528 m das tiefste Bohrloch der Phase-1 darstellt und 166,8 m durchgehende Zielmineralisierung durchschnitt. Diese Beziehung deutet klar darauf hin, dass die Mineralisierung auch in der Tiefe robust ausgeprägt ist und sich nicht auf oberflächennahe Zonen beschränkt.

und , wobei letztere mit das tiefste Bohrloch der Phase-1 darstellt und durchgehende Zielmineralisierung durchschnitt. Diese Beziehung deutet klar darauf hin, dass die Mineralisierung auch in der Tiefe robust ausgeprägt ist und sich nicht auf oberflächennahe Zonen beschränkt. Zusätzliche wichtige Erkenntnisse liefern die beiden tiefsten Bohrlöcher des Programms ( N2-25-01 mit 400 m und N2-25-11 mit 528 m ). Diese Bohrungen wurden gezielt konzipiert, um die vertikale Ausdehnung der Mineralisierung unterhalb historisch bebohrter Niveaus zu testen. Dabei konnte bestätigt werden, dass die goldführenden Strukturen deutlich unterhalb der Tiefenbegrenzungen früherer Bohrkampagnen fortbestehen, die zu Zeiten wesentlich niedrigerer Goldpreise durchgeführt wurden. Hervorzuheben ist zudem, dass in den Bohrlöchern N2-25-01 und N2-25-013 sichtbares Gold identifiziert wurde, unter anderem innerhalb eines 30,8 m Intervalls. Dies liefert eine visuelle Bestätigung der Goldmineralisierung innerhalb des breiteren Bulk-Tonnage-Systems und stärkt die geologische Interpretation bereits vor Vorliegen der Laborergebnisse.

mit und mit ). Diese Bohrungen wurden gezielt konzipiert, um die vertikale Ausdehnung der Mineralisierung unterhalb historisch bebohrter Niveaus zu testen. Dabei konnte bestätigt werden, dass die goldführenden Strukturen deutlich unterhalb der Tiefenbegrenzungen früherer Bohrkampagnen fortbestehen, die zu Zeiten wesentlich niedrigerer Goldpreise durchgeführt wurden. Hervorzuheben ist zudem, dass in den Bohrlöchern und sichtbares Gold identifiziert wurde, unter anderem innerhalb eines Dies liefert eine visuelle Bestätigung der Goldmineralisierung innerhalb des breiteren Bulk-Tonnage-Systems und stärkt die geologische Interpretation bereits vor Vorliegen der Laborergebnisse. Insgesamt zeigt die Konsistenz der Bohrloch-Ausrichtungen, Tiefen und mineralisierten Abschnitte über die A und RJ Zonen hinweg, dass die Phase-1 Bohrungen keinen rein explorativen Charakter hatten. Vielmehr waren sie strategisch darauf ausgelegt, Größe, Kontinuität und strukturelle Kontrolle der Mineralisierung zu validieren – allesamt Schlüsseleigenschaften für die Abgrenzung einer großvolumigen, Tagebau-fähigen Goldlagerstätte.

„Die Bohrungen in der A-Zone waren besonders erfolgreich. Es konnte eine signifikante Korrelation hinsichtlich lithologischer Intervalle und Abfolgen, Alterationsprodukte sowie Art und Ausprägung der Mineralisierung zwischen den geologischen Merkmalen dieser Bohrlöcher und jenen der umgebenden historischen Bohrungen festgestellt werden. Das Unternehmen schließt derzeit die Datenzusammenstellung und -interpretation ab und wird die Analyseergebnisse in Kürze veröffentlichen. Das erweiterte Bohrprogramm wird sich darauf konzentrieren, entlang des Streichens sowie innerhalb größerer Lücken des historischen Blockmodells in der A-Zone weiter zu testen.“ Auszug aus der heutigen Pressemitteilung.

Bohranordnung und struktureller Kontext

Die Bohranordnung und der strukturelle Rahmen sind entscheidend, um die bislang beobachtete Kontinuität und Größenordnung der Mineralisierung richtig einzuordnen.

Abbildung 1: Abgeschlossene Bohrlöcher innerhalb der A Zone.

Abbildung 2: Abgeschlossene Bohrlöcher innerhalb der RJ Zone.

Abbildungen 1 und 2 zeigen, wie die Phase-1 Bohrlöcher über die A und RJ Zonen hinweg positioniert wurden.

Die Karten verdeutlichen, dass die Bohrlöcher gezielt senkrecht zu den bekannten goldführenden Streichrichtungen ausgerichtet wurden. Dies ist der fachlich korrekte Ansatz, um die wahre Mächtigkeit und Kontinuität der Mineralisierung zuverlässig zu testen.

ausgerichtet wurden. Dies ist der fachlich korrekte Ansatz, um die wahre Mächtigkeit und Kontinuität der Mineralisierung zuverlässig zu testen. Die Bohranordnung bestätigt zudem, dass die Goldmineralisierung eng an regionale Deformationsstrukturen gebunden ist (ein typisches Merkmal bedeutender Goldsysteme im Abitibi-Grünsteingürtel).

ist (ein typisches Merkmal bedeutender Goldsysteme im Abitibi-Grünsteingürtel). Besonders hervorzuheben ist, dass viele der Bohrlöcher elektromagnetische (EM-)Anomalien durchschneiden. Dies unterstreicht den engen Zusammenhang zwischen geophysikalischen Zielstrukturen und den tatsächlich angetroffenen mineralisierten Zonen.

durchschneiden. Dies unterstreicht den engen Zusammenhang zwischen geophysikalischen Zielstrukturen und den tatsächlich angetroffenen mineralisierten Zonen. Die Karten heben außerdem die Bohrungen im Kontaktbereich zwischen der A und der RJ Zone hervor – ein Areal, das als besonders aussichtsreich für Goldanreicherung gilt. In diesem Bereich struktureller Konvergenz wurden mächtige mineralisierte Abschnitte sowie sichtbares Gold beobachtet, was die Interpretation eines großen, zusammenhängenden Goldsystems stützt und gegen isolierte Einzelvorkommen spricht.

hervor – ein Areal, das als besonders aussichtsreich für Goldanreicherung gilt. In diesem Bereich struktureller Konvergenz wurden mächtige mineralisierte Abschnitte sowie sichtbares Gold beobachtet, was die Interpretation eines stützt und gegen isolierte Einzelvorkommen spricht. In ihrer Gesamtheit zeigen Abbildungen 1 und 2, dass die Bohrstrategie hochgradig zielgerichtet und erfolgreich war und die Kontinuität der Mineralisierung entlang des Streichens sowie in der Tiefe bestätigt.

war und die Kontinuität der Mineralisierung entlang des Streichens sowie in der Tiefe bestätigt. In Kombination mit den Bohrdaten aus Tabelle 1 untermauern die Karten die Einschätzung, dass das N2 Projekt über jene geologische Größe und Konsistenz verfügt, die typisch für großvolumige, Tagebau-fähige Goldlagerstätten ist.

CEO: „Die Konsistenz war spektakulär“

Das Management fand klare Worte. CEO Deepak Varshney fasste die Bedeutung der Ergebnisse in der heutigen Pressemitteilung wie folgt zusammen:

„Die im Rahmen dieses Bohrprogramms beobachtete Konsistenz dieser Lagerstätte war spektakulär. Der Aufbau einer großvolumigen Tagebau-Ressource erfordert wiederholbare Mineralisierung über große Streichlängen und Mächtigkeiten, und genau dieses Zielmineralisierungsbild beobachten wir derzeit im Rahmen unseres ersten Bohrprogramms.“ Deepak Varshney, CEO von Formation Metals Inc.

Er ging noch einen Schritt weiter und erläuterte, was dies aus Entwicklungssicht bedeutet:

„Die beobachteten mächtigen, zusammenhängenden Mineralisierungszonen erweitern das Potenzial für eine großskalige Tagebau-Entwicklung mit niedrigem Abraumverhältnis und mehreren Millionen Unzen erheblich. Mit 30.000 m vollständig finanziertem Bohrprogramm und einem Arbeitskapital von etwas über 12 Mio. CAD ist Phase-1 der erste Schritt auf unserem Weg, dieses konzeptionelle Modell zu realisieren. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen weitere Updates zu teilen.“ Deepak Varshney, CEO von Formation Metals Inc.

Dabei handelt es sich nicht um werbliche Aussagen, sondern um die Beschreibung einer Lagerstätte, die sich in einer Weise entwickelt, wie es große Produzenten bei der Bewertung potenzieller Übernahmekandidaten erwarten.

Über die reinen Schlagzeilen-Bohrabschnitte hinaus lieferte die heutige Meldung mehrere wichtige Erkenntnisse, die die Bedeutung der Ergebnisse zusätzlich unterstreichen:

Oberflächennahe Ausrichtung: Die Bohrungen konzentrierten sich auf die oberen rund 300 m, was mit einem Tagebau-Entwicklungsmodell übereinstimmt. Starke Übereinstimmung mit historischen Daten: Lithologie, Alteration und Art der Mineralisierung entsprechen eng jenen historischer Bohrungen mit Ergebnissen von bis zu 35 m @ 1,7 g/t Gold, was das bestehende geologische Modell bestätigt. Großes ungetestetes Streichpotenzial: Historisch wurden lediglich etwa 35% der Streichlänge der A Zone bebohrt, womit mehr als 3,1 km offen bleiben; in der RJ Zone sind sogar über 4,75 km weitgehend ungetestet. Basismetall-Upside: Eine Neubewertung historischer Bohrdaten zeigte signifikante Kupfer- und Zinkanreicherungen in Verbindung mit Gold (>1 g/t Gold), was auf mögliche Nebenprodukt-Credits und eine systemweite Fruchtbarkeit hindeutet.

Das Projekt geht damit klar über eine einzelne Zone hinaus und stellt ein distriktweites System dar, das unter Einsatz moderner Explorationsmodelle und vor dem Hintergrund eines deutlich höheren Goldpreisumfelds systematisch neu bewertet wird.

Warum große Produzenten dieses Projekt bei 4.600 USD Gold nicht ignorieren können

Große Goldproduzenten stehen heute vor einer ernüchternden Realität:

Die Reservenersetzung scheitert weltweit.

Die Entdeckungsraten befinden sich auf Mehrjahrzehnt-Tiefs.

Genehmigungsverfahren dauern immer länger.

Inflation verteuert Greenfield-Projekte erheblich.

In diesem Umfeld haben sich große, oberflächennahe Tagebau-Goldlagerstätten in Quebec zu strategischen Notwendigkeiten entwickelt. Und solche Systeme werden – sobald sie durch Bohrungen ausreichend de-risked sind – in der Regel übernommen.

Fazit

In einem Goldmarkt oberhalb von 4.600 USD je Unze wird Erfolg durch Größe, Kontinuität und Geschwindigkeit definiert. FOMO hat all diese Elemente inzwischen in der Praxis unter Beweis gestellt:

Ein Bohrprogramm, das ausgeweitet wurde, weil es die Geologie erforderte.

Mehrere >100-200 m lange mineralisierte Abschnitte in geringen Tiefen.

Ein vollständig finanzierter Weg zur Definition eines großvolumigen, Tagebau-fähigen Goldsystems mit Multi-Millionen-Unzen-Potenzial und substanzieller Erweiterungsoption.

Bei einer Marktkapitalisierung von rund 31 Mio. CAD, noch ausstehenden Laborergebnissen und zunehmender Aufmerksamkeit seitens großer Produzenten entwickelt sich diese Story rasch zu einer der attraktivsten Goldentdeckungs- und Übernahmechancen im aktuellen Goldpreisumfeld.

Projektüberblick, der die im Verlauf der Jahre in jeder der 6 mineralisierten Zonen durchgeführten historischen Arbeiten und deren jeweilige historische Ressource zusammenfasst.

