    Videoausblick

    Ölpreis fällt - Trump mit Bluff, Trick oder genialer Iran-Strategie?

    Noch kurz zuvor hatten alle Anzeichen für einen zeitnahen Angriff gesprochen. Aber stimmt das wirklich, was Trump sagt?

    Wieder einmal überrascht Trump die Märkte: bei einer Pressekonferenz behauptete er, dass das Regime im Iran mit den Tötungen aufhören würde - daraufhin fiel der Ölpreis deutlich, die US-Futures stiegen. Noch kurz zuvor hatten alle Anzeichen für einen zeitnahen Angriff gesprochen. Aber stimmt das wirklich, was Trump sagt? Wahrscheinlich ist, dass der US-Präsident einfach Zeit gewinnen will, weil für einen großen Angriff auf den Iran noch zu wenig Equipment in der Region ist. Dazu der Widerstand der Golf-Staaten - und die unsichere Perspektive, ob ein Angriff wirklich zu einem regime change im Iran führen würde. Der Ölpreis dürfte unterstützt bleiben - weil Trump agieren muss..

    Hinweise aus Video:

    2. Silberpreis fällt 7 % – Trump-Zölle und Iran

     

    Das Video "Ölpreis fällt - Trump mit Bluff, Trick oder genialer Iran-Strategie?" sehen Sie hier..




    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
