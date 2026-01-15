Borussia Dortmund für Alexandra Popp ein Thema
- Popp lässt Zukunft beim VfL Wolfsburg offen.
- Wechsel zu Borussia Dortmund bleibt im Hinterkopf.
- Vertrag läuft aus, Entscheidung noch nicht getroffen.
WOLFSBURG/DORTMUND (dpa-AFX) - Alexandra Popp hat ihre Zukunft beim VfL Wolfsburg offen gelassen, die frühere DFB-Kapitänin liebäugelt mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund. "Das ist weiterhin in meinem Hinterkopf, daraus mache ich kein Geheimnis", sagte die 34 Jahre alte Angreiferin in einem Interview dem "Kicker": "Ob es in diesem Jahr der richtige Zeitpunkt wäre, ist schwierig zu sagen."
Popps Vertrag in Wolfsburg läuft zum Saisonende aus. Die 145-fache Nationalspielerin und Olympiasiegerin von 2016 ist schon länger bei den BVB-Frauen im Gespräch, die Tabellenzweiter der Regionalliga West und für ihre Bundesliga-Ambitionen bekannt sind. Popp ist zudem in Witten im Ruhrgebiet geboren und spielte früher beim MSV Duisburg, ehe sie 2012 zum VfL wechselte.
"Es kann sein, dass ich in Wolfsburg bleibe"
Popp will sich "in dieser Phase meiner Karriere nicht vorschnell entscheiden müssen", sagte sie. "Es gibt Fragezeichen in allen Richtungen. Es kann sein, dass ich in Wolfsburg bleibe. Es kann aber auch sein, dass ich nach dieser Saison woanders auflaufe oder gar nicht mehr spiele."
In der Bundesliga führt Popp gemeinsam mit Hoffenheims Selina Cerci (beide zehn Treffer) die Liste der Torjägerinnen an. "Ich fühle mich körperlich sehr gut", betonte die dreimalige "Fußballerin des Jahres" in Deutschland.
"Ich kann befreiter aufspielen"
Dass sie nach ihrem Rücktritt aus dem Nationalteam 2024 mehr regenerieren könne, tue ihr "extrem gut". Und: "Ich habe ein großes Stück Verantwortung nicht mehr zu tragen, das ich viele Jahre mitgetragen habe. Das macht natürlich was mit mir. Ich kann befreiter aufspielen."/ujo/DP/mis
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 3,365 auf Tradegate (15. Januar 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +1,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 371,48 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +48,59 %/+48,59 % bedeutet.
Bayern mit der besten Hinrunde mit 47 Punkten...von 51 möglichen ! Vini jetzt besser als Pep.
Aber mühsam ists schon sehr da zuzuschauen. Entertainment ist was anderes und glücklich ists auch nach den Chancen.
Die Offensive Chuk, Beier und vor allem Silva zeigt…… ja was außer Nix?
Chance nutzen ist was anderes.
Guirassy und Adejemi kommen spätestens in der 60. und knipsen.