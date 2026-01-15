    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    VORN Bioenergy GmbH / VORN Bioenergy startet mit neuem Führungsteam ins ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Jörg Lennertz wird CEO von VORN Bioenergy.
    • Manuel Fernández Durán ist neuer CFO des Unternehmens.
    • Managementteam zielt auf Wachstum und Dekarbonisierung.
    OTS - VORN Bioenergy GmbH / VORN Bioenergy startet mit neuem Führungsteam ins ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    VORN Bioenergy startet mit neuem Führungsteam ins neue Jahr Regensburg (ots) - VORN Bioenergy gibt die Ernennung von Jörg Lennertz zum Chief Executive Officer sowie von Manuel Fernández Durán zum Chief Financial Officer bekannt. Jörg und Manuel bilden gemeinsam mit Michael Wallis Olausson als Chief Operating Officer das neue Managementteam.

    Jörg Lennertz ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit im Bioenergiesektor. Er wechselt von Uniper zu VORN Bioenergy, wo er maßgeblich am Aufbau des europäischen Erneuerbare-Energien-Geschäfts des Unternehmens im Multi-Gigawatt-Bereich beteiligt war. Jörg bringt wertvolle Erfahrung ein - von der Projektentwicklung über die Realisierung bis hin zur Skalierung - für die Umsetzung der ambitionierten Wachstumsstrategie von VORN Bioenergy in Deutschland, Italien, auf der Iberischen Halbinsel und in Polen. Jörg Lennertz folgt auf Thorsten Holl, der das Unternehmen in den vergangenen drei Jahren restrukturiert, neu positioniert und die Grundlagen für weiteres Wachstum geschaffen hat.

    Jörg Lennertz sagt: "VORN Bioenergy verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Realisierung und kommerziellen Optimierung von Biomethananlagen. Ich freue mich sehr, in einer neuen Phase der Umsetzung zu dem Unternehmen zu stoßen - mit umfangreichen Chancen für unsere Partner in der Industrie, Landwirtschaft und Kunden in ganz Europa. Ich freue mich darauf, mit diesem Momentum die Dekarbonisierung Europas voranzutreiben."

    Manuel Fernández Durán bringt mehr als 18 Jahre Erfahrung als CFO mit, zuletzt bei BlueFloat Energy. Er verfügt über tiefgehende Kenntnisse in der Projektfinanzierung sowie über beeindruckende Erfolge, Finanzteams für nachhaltiges, langfristiges Wachstum aufzubauen und zu skalieren.

    Das Managementteam von VORN Bioenergy wird durch Michael Wallis Olausson vervollständigt, der als Chief Operating Officer (COO) seit Februar 2025 mit mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Biogasbranche, insbesondere den Projektbau und -betrieb vorantreibt.

    Chris Archer, Head of Macquarie Asset Management, Green Investments EMEA, dem Gesellschafter von VORN Bioenergy, sagt: "Wir danken Thorsten Holl und Dirk Simons aufrichtig für ihre Führung und ihr Engagement in den vergangenen Jahren. Mit Blick auf die Zukunft ist VORN mit den sich ergänzenden Stärken von Jörg, Manuel und Michael hervorragend aufgestellt, um seine Wachstumsambitionen erfolgreich umzusetzen."

    Die VORN Bioenergy-Gruppe ist ein innovativer Entwickler, Erbauer und Betreiber von Biomethan-Anlagen in Europa. Das seit 2022 eigenständige Unternehmen blickt auf mehr als 20 Jahren Projekterfahrung zurück und hat mehr als 40 Bioenergie-Projekte in Europa realisiert. Sitz ist in Regensburg, Deutschland, operative Schwerpunkte sind Deutschland, Italien, Spanien und Polen. VORN Bioenergy verfolgt das konsequente Ziel, emissionsfrei zu operieren und bis 2030 zwei TWh Biomethan pro Jahr zu produzieren.

    Pressekontakt:

    Wilfried Sauer
    Wilfried, mailto:Sauer.extern@vornbioenergy.com
    +49 174 49 60 605

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172217/6196896 OTS: VORN Bioenergy GmbH






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS VORN Bioenergy GmbH / VORN Bioenergy startet mit neuem Führungsteam ins ... VORN Bioenergy gibt die Ernennung von Jörg Lennertz zum Chief Executive Officer sowie von Manuel Fernández Durán zum Chief Financial Officer bekannt. Jörg und Manuel bilden gemeinsam mit Michael Wallis Olausson als Chief Operating Officer das neue …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     