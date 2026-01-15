    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Krause übernimmt bei Südwestmetall - Fokus auf Tarifrunde

    Für Sie zusammengefasst
    • Neuer Vorsitzender von Südwestmetall: Krause
    • Joachim Schulz tritt nach vier Jahren zurück
    • Fokus auf Tarifpolitik und Unternehmensunterstützung
    Krause übernimmt bei Südwestmetall - Fokus auf Tarifrunde
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    STUTTGART (dpa-AFX) - Der Arbeitgeberverband Südwestmetall hat einen neuen Vorsitzenden: Peter Sebastian Krause übernahm den Posten von dem 69 Jahre alten Joachim Schulz, der nach knapp vier Jahren seinen Rücktritt erklärte, wie der Verband in Stuttgart mitteilte. Die Metall- und Elektroindustrie mit ihren rund 944.000 Beschäftigten ist eine der Schlüsselbranchen im Südwesten.

    Krause ist von Haus aus Jurist. Er gehört dem Vorstand von Südwestmetall bereits seit 2010 an. Seit 2022 ist er stellvertretender Vorsitzender des Verbands. Zuletzt war er als Vorstandsmitglied für Personal und Arbeitsdirektor der Rheinmetall AG tätig. Schulz hatte bereits bei seiner Wiederwahl im Juni 2024 erklärt, dass aus persönlichen Gründen die 2026 endende zweijährige Amtsperiode seine letzte sein würde.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    2.159,28€
    Basispreis
    2,74
    Ask
    × 6,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.631,54€
    Basispreis
    2,85
    Ask
    × 6,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der um einige Monate vorgezogene Wechsel im Vorsitz, so Schulz, schaffe nun die Voraussetzung, dass in der Vorbereitungsphase der für den Herbst anstehenden Tarifrunde Kontinuität herrsche. Die Branche stehe vor enormen Herausforderungen. Dieser Tarifrunde komme daher eine ganz besondere Bedeutung zu.

    Krause kündigte an, einen Schwerpunkt seiner Arbeit auf die Tarifpolitik legen zu wollen: "Wir müssen einen Rahmen schaffen, der die Unternehmen noch besser dabei unterstützt, die Transformation erfolgreich zu bewältigen." Der Erfolg der Tarifpolitik müsse sich daran messen lassen, ob es gelinge, den Arbeitsplatzabbau zu bremsen und am Standort Deutschland wieder mehr zu investieren./ols/DP/mis

    Rheinmetall

    +0,53 %
    +2,84 %
    +16,41 %
    +2,15 %
    +187,64 %
    +774,42 %
    +2.017,12 %
    +3.235,58 %
    +81.924,17 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 1.900 auf Tradegate (15. Januar 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +2,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 87,27 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.190,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +5,24 %/+21,02 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Rheinmetall-Aktie: Diskussionen über hohe Volatilität (u. a. durch automatische Handelsalgorithmen bei Friedens-/Kriegs‑Signalen), das Risiko eines Einstiegs, Vertrauen in die starke Fundamentallage, Nachfragepotenzial durch EU‑Waffenkaufbedingungen, deutsch‑französische/indische Kooperationen, mögliche Konsolidierung im Militär‑LKW‑Segment, Fragen zu Auftragsvolumen und kleinen Insiderkäufen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Krause übernimmt bei Südwestmetall - Fokus auf Tarifrunde Der Arbeitgeberverband Südwestmetall hat einen neuen Vorsitzenden: Peter Sebastian Krause übernahm den Posten von dem 69 Jahre alten Joachim Schulz, der nach knapp vier Jahren seinen Rücktritt erklärte, wie der Verband in Stuttgart mitteilte. Die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     