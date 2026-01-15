WARBURG RESEARCH stuft Südzucker auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 8,80 auf 9,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten Zahlen zum dritten Quartal seien besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag in seinem Resümee. Damit zeichne sich ein Licht am Ende des Tunnels ab./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 9,425EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Oliver Schwarz
Analysiertes Unternehmen: Südzucker
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9,50
Kursziel alt: 8,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
