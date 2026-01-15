    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Großmanöver beginnt in Deutschland - Nato verlegt Truppen

    Für Sie zusammengefasst
    • Nato verlegt 10.000 Soldaten für Manöver nach Deutschland.
    • Übung "Steadfast Dart 26" trainiert schnelle Truppenbewegung.
    • Elf Nato-Staaten beteiligen sich mit umfangreichem Material.
    EMDEN (dpa-AFX) - Für ein großes Militärmanöver in Deutschland in den kommenden Wochen hat die Nato begonnen, rund 10.0000 Soldatinnen und Soldaten sowie Material und Fahrzeuge in die Bundesrepublik zu verlegen. Am Morgen rollten im Seehafen in Emden Dutzende Fahrzeuge einer italienischen Militäreinheit von Bord eines Frachtschiffes. Damit beginne der sichtbare Auftakt der Übung in Deutschland, teilte das operative Hauptquartier der Nato (JFC) im niederländischen Brunssum mit. Deutschland ist Gastgebernation des Großmanövers und zugleich auch Drehscheibe für den Umschlag.

    "Von heute an werden in Deutschland rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten ankommen", sagte der italienische General Nicola Mandolesi bei der Entladung des ersten Frachtschiffes in Emden. Neben Schiffstransporten sind auch Truppenbewegungen mit Konvois an Land und Lufttransporte geplant.

    Soldaten trainieren für Ernstfall

    Mit dem Großmanöver "Steadfast Dart 26" will die Nato trainieren, Soldatinnen und Soldaten sowie Material und Fahrzeuge möglichst effizient innerhalb des Bündnisgebiets zu verlegen, um im Fall eines Konflikts vorbereitet zu sein.

    "Mit dieser Übung demonstriert die Nato ihre Fähigkeit, sich schnell von Süden nach Norden und von Westen nach Osten zu bewegen, und zeigt, dass die Nato geeint, leistungsfähig und insgesamt bereit ist", sagte General Mandolesi. Die Nato beweise deutlich, dass sie bereit sei, "jede Art von Mission" zu erfüllen. Der General dankte zudem Deutschland für die Koordination des Manövers.

    Wo noch geübt wird

    Das Ziel der italienischen und anderer Truppenteile, die zur sogenannten schnellen Eingreiftruppe des Militärbündnisses gehören, ist der niedersächsische Truppenübungsplatz Bergen in der Lüneburger Heide, wo im Februar ein Hauptteil des Manövers "Steadfast Dart 26" stattfinden soll.

    Auch andere Standorte in Mitteleuropa sind Teil des Großmanövers, die wichtigsten Bestandteile sind laut Nato aber in Deutschland geplant. Demnach wird etwa auch an der Ostseeküste, in Kiel und am Truppenübungsplatz Putlos in Schleswig-Holstein geübt.

    Nach Angaben des Militärbündnisses ist "Steadfast Dart 26" die für dieses Jahr größte geplante Übung. Insgesamt beteiligen sich elf Nato-Mitgliedsstaaten mit Streitkräften von Herr, Luftwaffe, Marine sowie Space- und Cyber-Einheiten. Mehr als 1.500 Militärfahrzeuge, darunter Kampfpanzer, Raketenwerfer sowie Kampfflugzeuge und 17 Marineschiffe sollen Teil der Übung werden./len/DP/mis






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
