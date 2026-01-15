    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChevron Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Chevron Corporation

    Mega-Gewinne in Sicht?

    493 Aufrufe 493 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölkonzerne vor Comeback in Venezuela: Diese 3 Aktien sind betroffen

    Chevron könnte bald eine erweiterte US-Lizenz für Venezuela erhalten, um die Produktion und die Exporte zu steigern. Auch Marathon Petroleum und Valero Energy führen Gespräche.

    Für Sie zusammengefasst
    • Chevron erhält erweiterte US-Lizenz für Venezuela.
    • Produktion und Exporte könnten deutlich steigen.
    • Marathon Petroleum und Valero Energy ebenfalls in Gesprächen.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Mega-Gewinne in Sicht? - Ölkonzerne vor Comeback in Venezuela: Diese 3 Aktien sind betroffen
    Foto: OpenAI

    Wie Reuters unter Berufung auf drei Quellen aus der Ölindustrie berichtete, wird Chevron voraussichtlich noch diese Woche eine erweiterte US-Lizenz für den Betrieb in Venezuela erhalten. Dies könnte eine Steigerung der Produktion und der Exporte ermöglichen. Das US-Energieunternehmen ist dabei eines von mehreren, die voraussichtlich die Genehmigung zur Geschäftstätigkeit in dem südamerikanischen Land erhalten werden.

    Venezuela, das über die größten nachgewiesenen Ölreserven der Welt verfügt, leidet seit Jahren unter politischen und wirtschaftlichen Krisen, was die Produktion stark einschränkte. Chevron ist der einzige große US-Ölkonzern, der noch in Venezuela tätig ist, dank einer Sondergenehmigung der US-Regierung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Chevron Corporation!
    Short
    174,85€
    Basispreis
    0,79
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    154,10€
    Basispreis
    1,12
    Ask
    × 14,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Chevron Corporation

    -0,15 %
    +7,30 %
    +12,22 %
    +9,42 %
    -6,34 %
    -11,83 %
    +84,17 %
    +82,52 %
    +45,30 %
    ISIN:US1667641005WKN:852552

    Eine erweiterte Lizenz würde es Chevron ermöglichen, mehr Öl zu fördern und zu exportieren. Die US‑Regierung treibt Verhandlungen voran, um venezolanisches Öl teilweise wieder auf den US‑Markt zu bringen oder über Partnerfirmen zu vermarkten. Die jüngsten politischen Entwicklungen in Venezuela, inklusive Machtwechsel und Kooperation mit den USA, haben den Zeitraum für solche Lizenz‑ und Exportgespräche eröffnet.

    Laut Reuters sind neben Chevron auch Marathon Petroleum und Valero Energy in Gesprächen mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump über Geschäfte in oder mit Venezuela.

    Marathon Petroleum Corporation

    -1,43 %
    +6,58 %
    -0,79 %
    -1,22 %
    +7,29 %
    +41,33 %
    +322,17 %
    +296,71 %
    +941,36 %
    ISIN:US56585A1025WKN:A1JEXK

    Valero Energy

    -0,09 %
    +1,38 %
    +11,04 %
    +14,08 %
    +22,37 %
    +27,17 %
    +222,66 %
    +163,44 %
    +1.042,92 %
    ISIN:US91913Y1001WKN:908683

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Mega-Gewinne in Sicht? Ölkonzerne vor Comeback in Venezuela: Diese 3 Aktien sind betroffen Chevron könnte bald eine erweiterte US-Lizenz für Venezuela erhalten, um die Produktion und die Exporte zu steigern. Auch Marathon Petroleum und Valero Energy führen Gespräche.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     