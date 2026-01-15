Ölkonzerne vor Comeback in Venezuela: Diese 3 Aktien sind betroffen

Wie Reuters unter Berufung auf drei Quellen aus der Ölindustrie berichtete, wird Chevron voraussichtlich noch diese Woche eine erweiterte US-Lizenz für den Betrieb in Venezuela erhalten. Dies könnte eine Steigerung der Produktion und der Exporte ermöglichen. Das US-Energieunternehmen ist dabei eines von mehreren, die voraussichtlich die Genehmigung zur Geschäftstätigkeit in dem südamerikanischen Land erhalten werden.

Venezuela, das über die größten nachgewiesenen Ölreserven der Welt verfügt, leidet seit Jahren unter politischen und wirtschaftlichen Krisen, was die Produktion stark einschränkte. Chevron ist der einzige große US-Ölkonzern, der noch in Venezuela tätig ist, dank einer Sondergenehmigung der US-Regierung.