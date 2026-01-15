    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / vbw besorgt über ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Wirtschaft wächst 2025 nur um 0,2 Prozent.
    • vbw fordert große Strukturreformen für 2026.
    • Hohe Kosten und Bürokratie bremsen Wachstum stark.
    OTS - vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / vbw besorgt über ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    vbw besorgt über Stillstand in der deutschen Wirtschaft / Brossardt: "Für nachhaltiges Wachstum sind 2026 große Strukturreformen notwendig" München (ots) - Dem Statistischen Bundesamt zufolge ist die deutsche Wirtschaft 2025 nur minimal gewachsen . Gegenüber dem Vorjahr stieg die Wirtschaftsleistung um lediglich 0,2 Prozent. Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. sieht darin ein weiteres Warnsignal für den Standort. "Die deutsche Wirtschaft hat schwere Jahre hinter sich. Nach zwei Jahren der Rezession in 2023 und 2024 folgt nun die faktische Stagnation im vergangenen Jahr . Wir müssen endlich raus aus der Dauerflaute. Dass die Wirtschaft nicht erneut geschrumpft ist, lag vor allem an gestiegenem privaten Konsum und höheren Staatsausgaben . Für die Industrie und das Baugewerbe ging die Rezession weiter", so vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Die vbw macht die tiefgreifenden strukturellen Standortprobleme dafür verantwortlich. "Die massiv gestiegenen Kosten für Energie und Arbeit , die hohen Abgaben und Steuern sowie die überbordende Bürokratie verhindern ein echtes wirtschaftliches Comeback. Diese tiefgreifenden Strukturprobleme müssen wir zügig anpacken, um in den kommenden Jahren wieder echtes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum generieren zu können", betont Brossardt und fordert: "Die Bundesregierung muss 2026 zum Jahr der großen Reformen machen."

    Neben den hausgemachten Standortproblemen kämpft die deutsche Wirtschaft mit geopolitischen Krisen , der Zollpolitik der US-Regierung , chinesischen Exportbeschränkungen auf Seltene Erden sowie einem stark verteuerten Euro . "Das ist ein bedrohlicher Mix für unser so wichtiges Exportgeschäft", erklärt Brossardt und ergänzt: "Die geopolitische Gemengelage können wir nicht ändern, das gleiche gilt für ausländische Zölle oder den Wechselkurs. Fatal ist aber, dass zu dem schwierigen internationalen Umfeld unsere hausgemachten Probleme dazukommen." Die vbw erwartet für das laufende Jahr ein leicht positives Wachstum.

    Die vbw setzt daher auf eine entschiedene Stärkung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen . "Die Bundesregierung ist gut aus den Startlöchern gekommen. Der Bürokratieabbau hat für uns natürlich oberste Priorität - die Modernisierungsagenda der Bundesregierung sowie auch die auf EU-Ebene beschlossene Einigung zum Omnibus-I-Paket waren hier wichtige Schritte. Gleichzeitig braucht es noch mehr", betont Brossardt. Neben einem Abbau der Bürokratie muss aus Sicht der vbw auch sichergestellt werden, dass keine neue Bürokratie zusätzlich aufgebaut wird. Des Weiteren erwartet die vbw eine echte Reform der sozialen Sicherungssysteme . "Durch den nahezu ungebremsten Kostenanstieg sind unsere Arbeitskosten nicht mehr wettbewerbsfähig. Investiert wird mittlerweile anderswo. Wir erwarten daher mutige Lösungen - und dies nicht nur von der Rentenkommission ", so Brossardt. Außerdem beharrt die vbw auf einer strikt zweckgebundenen Verwendung der Mittel aus dem Sondervermögen sowie eine rasche Senkung der Stromsteuer für alle Branchen .

    Pressekontakt:

    Lena Grümann, +49 (0) 89-551 78-391, mailto:lena.gruemann@vbw-bayern.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6196963 OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / vbw besorgt über ... Dem Statistischen Bundesamt zufolge ist die deutsche Wirtschaft 2025 nur minimal gewachsen . Gegenüber dem Vorjahr stieg die Wirtschaftsleistung um lediglich 0,2 Prozent. Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. sieht darin ein …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     