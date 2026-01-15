    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCIE Financiere Richemont AktievorwärtsNachrichten zu CIE Financiere Richemont

    WDH/AKTIEN IM FOKUS

    Richemont und Luxuswerte schwächeln nach Anfangsgewinnen

    Für Sie zusammengefasst
    • Richemont-Aktien geben Gewinne um 1,4% ab.
    • Umsatz im Q3 2025/26 übertrifft Analystenerwartungen.
    • Warnung vor Margendruck durch Währungs- und Rohstoffkosten.
    Richemont und Luxuswerte schwächeln nach Anfangsgewinnen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Tippfehler in der Überschrift berichtigt)

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Richemont haben am Donnerstag anfängliche Gewinne abgegeben. Mit einem Abschlag von 1,4 Prozent profitierte der Wert nicht von neuen Zahlen. Der Schmuck- und Uhrenkonzern hatte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 trotz hoher Vorjahresbasis den Umsatz kräftig gesteigert und die Vorgaben der Analysten übertroffen. Einmal mehr lief das Geschäft in den Schmuckhäusern auf Hochtouren.

    Ähnlich sah es bei anderen Aktien des Sektors aus. Swatch drifteten nach Anfangsgewinnen ins Minus, während sich Hermes gerade noch auf Vortagsniveau halten konnten.

    Richemont habe im Weihnachtsquartal, dem wichtigsten des Jahres, in sämtlichen Regionen und sogar im Uhrenbereich die Erwartungen der übertroffen, stellte Analyst Patrik Schwendimann von der Zürcher Kantonalbank (ZKB) fest. Dabei seien auf Konzernebene sogar die höchsten Analystenschätzungen geschlagen worden.

    Allerdings warnte Richemont davor, dass negative Währungseffekte und gestiegene Rohmaterialkosten auf die Margen drücken. Angesichts dieses Gegenwinds benötige der Konzern eine gute Umsatzentwicklung, um die Margenerwartungen am Markt erreichen zu können, so Schwendimann.

    Die Analysten der Deutschen Bank verwiesen in diesem Zusammenhang auf die Auswirkungen des hohen Goldpreises. Selbst wenn es hier zu keinem weiteren Anstieg kommen sollte, seien negative Auswirkungen auf die Margen ab dem Geschäftsjahr 2027 zu erwarten./mk/hr/AWP/mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie

    Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 2.232 auf Tradegate (15. Januar 2026, 11:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um +9,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 236,79 Mrd..

    Hermes International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 16,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.364,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Hermes International Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.600,00EUR was eine Bandbreite von +0,49 %/+15,61 % bedeutet.




