Richemont und Luxuswerte schwächeln nach Anfangsgewinnen

Ähnlich sah es bei anderen Aktien des Sektors aus. Swatch drifteten nach Anfangsgewinnen ins Minus, während sich Hermes gerade noch auf Vortagsniveau halten konnten.

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Richemont haben am Donnerstag anfängliche Gewinne abgegeben. Mit einem Abschlag von 1,4 Prozent profitierte der Wert nicht von neuen Zahlen. Der Schmuck- und Uhrenkonzern hatte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 trotz hoher Vorjahresbasis den Umsatz kräftig gesteigert und die Vorgaben der Analysten übertroffen. Einmal mehr lief das Geschäft in den Schmuckhäusern auf Hochtouren.

Richemont habe im Weihnachtsquartal, dem wichtigsten des Jahres, in sämtlichen Regionen und sogar im Uhrenbereich die Erwartungen der übertroffen, stellte Analyst Patrik Schwendimann von der Zürcher Kantonalbank (ZKB) fest. Dabei seien auf Konzernebene sogar die höchsten Analystenschätzungen geschlagen worden.

Allerdings warnte Richemont davor, dass negative Währungseffekte und gestiegene Rohmaterialkosten auf die Margen drücken. Angesichts dieses Gegenwinds benötige der Konzern eine gute Umsatzentwicklung, um die Margenerwartungen am Markt erreichen zu können, so Schwendimann.

Die Analysten der Deutschen Bank verwiesen in diesem Zusammenhang auf die Auswirkungen des hohen Goldpreises. Selbst wenn es hier zu keinem weiteren Anstieg kommen sollte, seien negative Auswirkungen auf die Margen ab dem Geschäftsjahr 2027 zu erwarten./mk/hr/AWP/mf/mis

