Heliad investiert in Aikido & Self-Securing Software: Zukunftsinvestition
Aikido schreibt Cybersicherheitsgeschichte: In nur drei Jahren vom Herausforderer zur Milliardenbewertung – und Heliad setzt mit 60 Millionen US-Dollar ein starkes Signal.
Foto: adobe.stock.com
- Heliad AG investiert 60 Millionen US-Dollar in die Serie-B-Finanzierungsrunde von Aikido, das nun mit 1 Milliarde US-Dollar bewertet wird.
- Aikido hat sich in nur drei Jahren von einer Herausforderer-Marke zu einem der am schnellsten wachsenden Cybersicherheitsunternehmen entwickelt.
- Das Unternehmen verzeichnet eine 5-fache Umsatzsteigerung und ein 3-faches Kundenwachstum, mit über 100.000 Teams weltweit, die auf Aikido vertrauen.
- Zu den Kunden von Aikido gehören namhafte Unternehmen wie Premier League, Soundcloud und Revolut.
- Aikido revolutioniert die Cybersicherheitsbranche, indem es Sicherheit als Teil des Entwicklungsprozesses integriert und Entwicklern ermöglicht, sicheren Code ohne Verzögerungen zu liefern.
- Mit Aikido Infinite führt das Unternehmen selbstsichernde Software ein, die in Echtzeit Schutz bietet, während KI und autonome Agenten die Codeerstellung neu gestalten.
Der nächste wichtige Termin, Jahresfinanzbericht 31.12.2025, bei Heliad ist am 30.04.2026.
Der Kurs von Heliad lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,100EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
