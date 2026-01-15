    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsXRP / USD CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu XRP / USD

    Erfolg ohne Effekt

    XRP rutscht trotz Lizenz-Erfolgen von Ripple ab

    Trotz neuer EU-Lizenzen und wachsender institutioneller Ambitionen kann Ripple den XRP-Kurs nicht stützen. Die Kryptowährung gibt 3 Prozent nach.

    • Ripple erhält Lizenz in Luxemburg, Markt bleibt skeptisch.
    • XRP-Kurs fällt um 3%, Widerstand bei 2,17 US-Dollar.
    • Positive ETF-Zuflüsse, aber keine Kursstabilität.
    Erfolg ohne Effekt - XRP rutscht trotz Lizenz-Erfolgen von Ripple ab
    Foto: Jakub Porzycki - picture alliance

    Während Ripple regulatorisch einen weiteren Schritt Richtung europäischem Markt gemacht hat, blieb die Reaktion am Krypto-Markt verhalten. XRP notierte am Donnerstagmittag bei 2,09 US-Dollar und damit rund 2,6 Prozent im Minus auf 24-Stunden-Sicht.

    Ripple erhält grünes Licht aus Luxemburg

    Aus fundamentaler Sicht hatte Ripple am Mittwoch positive Nachrichten geliefert. Das Unternehmen teilte mit, dass es eine vorläufige Genehmigung für eine Lizenz als Electronic Money Institution (EMI) in Luxemburg erhalten habe. Die Erlaubnis wurde von der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF in Form eines sogenannten "Green Light Letter" erteilt und stellt einen zentralen Zwischenschritt auf dem Weg zur vollständigen EMI-Zulassung dar.

    Die Nachricht folgt nur wenige Tage nach der Bekanntgabe, dass Ripple bereits eine entsprechende EMI-Lizenz von der britischen Financial Conduct Authority erhalten hat. In Kombination stärken die beiden Genehmigungen Ripples Position, regulierte Zahlungsdienste in Europa auszubauen.

    Nach eigenen Angaben verfügt Ripple inzwischen über mehr als 75 regulatorische Lizenzen weltweit. Die unternehmenseigene Plattform Ripple Payments deckt nach Unternehmensangaben mehr als 90 Prozent der globalen Devisenmärkte ab und hat bislang ein Transaktionsvolumen von über 95 Milliarden US-Dollar verarbeitet.

     

    Markt reagiert nüchtern auf Fundamentaldaten

    Trotz dieser Fortschritte blieb eine positive Kursreaktion bei XRP aus. Händler verweisen darauf, dass regulatorische Erfolge zwar die langfristige Perspektive stärken, kurzfristig jedoch technische Faktoren dominieren. Die Zone um 2,17 US-Dollar gilt weiterhin als hartnäckiger Widerstand, an dem Kaufimpulse zuletzt mehrfach scheiterten. Das nachlassende Handelsvolumen deutet darauf hin, dass viele Marktteilnehmer zunächst abwarten.

    XRP-ETFs bleiben positiv

    Spot-basierte XRP-ETFs verzeichneten in den vergangenen 24 Stunden Nettozuflüsse von rund 4,9 Millionen US-Dollar, womit sich die kumulierten Zuflüsse auf etwa 1,37 Milliarden US-Dollar erhöhten.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    XRP / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 2,111USD auf CryptoCompare Index (15. Januar 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.



    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Pascal Grunow
    Erfolg ohne Effekt XRP rutscht trotz Lizenz-Erfolgen von Ripple ab Trotz neuer EU-Lizenzen und wachsender institutioneller Ambitionen kann Ripple den XRP-Kurs nicht stützen. Die Kryptowährung gibt 3 Prozent nach.
