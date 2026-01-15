ANALYSE-FLASH
RBC startet Nvidia mit 'Outperform' - Ziel 240 Dollar
- RBC bewertet Nvidia mit "Outperform" bei 240 USD.
- Sorgen um KI-Investitionen sind überzogen, so Pajjuri.
- Nvidia bleibt dominant im KI-Bereich, attraktive Bewertung.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Aktien von Nvidia beim Kursziel von 240 US-Dollar mit "Outperform" aufgenommen. Die Sorgen vor nachlassenden Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) seien überzogen, schrieb Srini Pajjuri am Mittwochabend. KI breite sich derweil immer weiter aus. Dabei attestierte er dem US-Konzern KI-Dominanz bei attraktiver Bewertung./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:02 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 159,6 auf Tradegate (15. Januar 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,48 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,89 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +46,56 %/+71,51 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 240 US-Dollar
Ich habe schon deinen ersten Beitrag bewusst nicht kommentiert (mit deiner angeblichen jahrelangen Erfahrung kannst du dir sicher denken, warum ?!). Klar, kann Nvidia 40% fallen – jede Aktie kann alles. Entscheidend ist aber: mit welchem fundamental begründeten Pfad?
Dein Seitenhieb zur „jungen Anlegergeneration“ kann man sich sparen – bleib lieber bei faktenbasierten Zahlen, wenn das bei dir möglich ist.