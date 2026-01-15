    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Energietechnik-Zulieferer Asta will im Frühjahr in Frankfurt an die Börse

    Für Sie zusammengefasst
    • Asta Energy plant Börsengang im Q1 2024.
    • Ziel: 125 Millionen Euro für internationales Wachstum.
    • Langfristig über 1 Milliarde Euro Umsatz angestrebt.
    IPO - Energietechnik-Zulieferer Asta will im Frühjahr in Frankfurt an die Börse
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    OED/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der österreichische Energietechnik-Zulieferer Asta Energy Solutions plant im ersten Quartal einen Börsengang. Wie das auf Kupferprodukte spezialisierte Unternehmen im österreichischen Oed mitteilte, sollen die Aktien im regulierten Markt an der Frankfurter Börse notiert werden.

    Man strebe Bruttoemissionserlöse von rund 125 Millionen Euro aus neu ausgegebenen Aktien an. Damit wolle man international wachsen und die Kapazitäten erweitern. Ankerinvestoren, darunter Siemens Energy , hätten sich vorab für rund 55 Millionen Euro zum Kauf verpflichtet. Auf Siemens Energy entfielen dabei rund 25 Millionen Euro, berichtete Asta weiter.

    Langfristig eine Milliarde Euro Umsatz geplant

    Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet Asta mit einem Umsatz von 680 Millionen Euro (2024: 643 Millionen Euro). Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet das Unternehmen einen Wert zwischen 45 und 47 Millionen Euro (2024: 36 Millionen Euro). Langfristig strebe man einen Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Euro an.

    Das Unternehmen wurde nach eigenen Angaben 1814 gegründet. An sechs Standorten in Österreich, Bosnien-Herzegowina, Brasilien (2), China und Indien beschäftigt es rund 1.400 Menschen./tob/DP/mis

    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 129,0 auf Tradegate (15. Januar 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -2,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 103,31 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von -30,29 %/+23,93 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
