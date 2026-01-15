Varaha unterzeichnet Vereinbarung mit Microsoft zum Abbau von Kohlenstoff

GURUGRAM, Indien, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Varaha, ein führender Entwickler von Projekten zur Beseitigung von Kohlendioxid (CDR) in Zusammenarbeit mit Kleinbauern in ganz Asien, gab heute einen bedeutenden Abnahmevertrag mit Microsoft für die Beseitigung von Kohlenstoff durch Biokohle in Indien bekannt.

Varaha wird 18 industrielle Vergasungsreaktoren entwickeln, die über einen Zeitraum von 15 Jahren in Betrieb sein werden und während der Projektlaufzeit insgesamt mehr als 2 Millionen Tonnen CO₂ entfernen sollen .

Im Rahmen des Projekts werden Baumwollstängel von Kleinbauern in Maharashtra, Indien, als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Biokohle verwendet. Nach der Ernte werden diese Stängel als Biomasseabfall behandelt, und die Verbrennung auf offenem Feld ist im Baumwollgürtel der Region eine gängige Praxis. Dieses Projekt bietet eine alternative Verwendung für die Halme, indem sie in den Biomassevergasungsanlagen von Varaha in Biokohle umgewandelt werden, die biogenen Kohlenstoff für Jahrhunderte bindet.

Lokale Wirkung erzielen

Das Biokohleprojekt von Varaha bietet auch messbare Vorteile für Landwirte und Gemeinden:

Verbesserung der Luftqualität : Durch das Projekt wird die weit verbreitete Verbrennung von Baumwollernterückständen eingedämmt, wodurch PM 2,5-Schadstoffe, die zu einer schlechten Luftqualität beitragen, erheblich reduziert werden. Die Initiative bietet eine wirtschaftliche Alternative zur Verbrennung auf Feldern und bekämpft damit eine wichtige Quelle der saisonalen Luftverschmutzung.

Verbesserung der Lebensbedingungen von Landwirten: Das Programm verbessert direkt den Lebensunterhalt von Tausenden von Kleinbauern, die sowohl für die Einbringung landwirtschaftlicher Biomasse als auch für die Einarbeitung von Ernterückständen bezahlt werden.

"Diese Vereinbarung beweist, dass eine hochintegrierte Kohlenstoffentfernung zu transformativen Vorteilen für Gemeinden und Ökosysteme führen kann", sagte Madhur Jain, CEO von Varaha. "Wir entfernen nicht nur Kohlenstoff, sondern schaffen auch wirtschaftliche Anreize für Landwirte, das offene Verbrennen von Ernterückständen einzuschränken."