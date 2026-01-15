Jefferies senkt Ziel für Schott Pharma auf 15,50 Euro - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 14,94 auf Tradegate (15. Januar 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -2,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,21 %.

Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,26 Mrd..

SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,833EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von +0,13 %/+66,89 % bedeutet.