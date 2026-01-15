ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Schott Pharma auf 15,50 Euro - 'Hold'
- Jefferies senkt Kursziel für Schott Pharma auf 15,50 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Hold", 2026 Übergangsjahr.
- DCS-Segment treibt Wachstum, operative Schätzungen gesenkt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schott Pharma von 24,70 auf 15,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 werde ein Übergangsjahr für die Mainzer, geprägt vom Segment DCS für Lösungen zur Arzneimittelaufbewahrung und -abgabe (Drug Containment Solutions), schrieb James Vane-Tempest am Mittwochabend. Hier blieben vorwiegend hochwertige Produkte - dazu gehören beispielsweise Spezialfläschchen für innovative Biologika - der Wachstumstreiber. Vane-Tempest schröpfte aber seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2029 um bis zu 21 Prozent. Hinsichtlich der mittelfristigen Ziele dürfte Schott vor allem gen Ende Fahrt aufnehmen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 14,94 auf Tradegate (15. Januar 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -2,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,21 %.
Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,26 Mrd..
SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,833EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von +0,13 %/+66,89 % bedeutet.
Kursziel: 15,50 Euro
In der aktuellen Ausgabe von Börse Online als Tradingtipp empfohlen.
Schott zieht den Kurssturz von Gerresheimer nach. Das ATL sollte bei 15€ erreicht worden sein. Bei Gerresheimer geht es wieder bergauf. SCHOTT sollte daher den Turnaround auch bald starten. Bin heute bei 15,09 weiter rein. Die 15 werden m.E. gut verteidigt.
Ich verstehe diesen extremen Abverkauf nicht. So schlecht waren die Zahlen nicht. Die Prognose für 2026 kann auch wieder erhöht werden, falls der Bedarf an Pharmaverpackungen anzieht.