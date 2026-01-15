Deutsche Bank Research senkt Easyjet auf 'Sell' - Ziel 465 Pence

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 5,534 auf Tradegate (15. Januar 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um -6,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,22 %.

Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 4,16 Mrd..

easyJet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,3750GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000GBP was eine Bandbreite von -28,16 %/+43,68 % bedeutet.