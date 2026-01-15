ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Easyjet auf 'Sell' - Ziel 465 Pence
- Deutsche Bank senkt Easyjet-Kursziel auf 465 Pence.
- Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft, negative Prognose.
- Schwache Ticket-Nachfrage, Ryanair im Vorteil.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Easyjet von 535 auf 465 Pence gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Jaime Rowbotham befürchtet, dass die Papiere des Billigfliegers vor einem weiteren Jahr relativer Schwäche stehen, wie er in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse schrieb. Er rechnet mit einer verlangsamten Flugticket-Nachfrage und glaubt daher an eine schwierige Zeit im Billigsegment. Konkurrenten wie Ryanair mit niedrigeren Stückkosten seien in diesem Umfeld im Vorteil./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 5,534 auf Tradegate (15. Januar 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um -6,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,22 %.
Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 4,16 Mrd..
easyJet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,3750GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000GBP was eine Bandbreite von -28,16 %/+43,68 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 465 Euro
