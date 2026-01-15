Morgan Stanley hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,50 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,12 % und einem Kurs von 5,688 auf Tradegate (15. Januar 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um -3,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 32,81 Mrd..

Nokia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,1111EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -12,77 %/+22,12 % bedeutet.