Morgan Stanley hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,50 Euro
- Morgan Stanley hebt Nokia-Kursziel auf 6,50 Euro an.
- Aktien von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft.
- Fokus auf KI-Nachfrage und optimiertes Portfolio.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Nokia von 4,20 auf 6,50 Euro angehoben und die Aktien von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft. Terence Tsui setzt mit seiner Empfehlung vom Donnerstag auf die Nachfrage nach Netzwerkausrüstung durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Nach Jahren des Umbaus und der Portfoliooptimierung seien die Finnen schlanker - mit unterschätztem Potenzial durch KI-Rechenzentren./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:00 / GMT
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,12 % und einem Kurs von 5,688 auf Tradegate (15. Januar 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um -3,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 32,81 Mrd..
Nokia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,1111EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -12,77 %/+22,12 % bedeutet.
Analyst: Morgan Stanley
Kursziel: 6,50 Euro
