DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Daimler Truck vor den am 12. März anstehenden Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Vor allem wegen der Nordamerika-Sparte erwarte er einen schwachen Abschluss des Jahres 2025, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Kempf geht von einem deutlichen Rückgang der Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr für diese Region aus, verstärkt durch Gegenwind aufgrund von Zöllen und einer fehlenden Preissetzungsmacht, diese Kosten an die Endkunden weiterzugeben./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 40,77EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.
